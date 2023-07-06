خبير يتوقع استمرار زيادة ملوحة مياه بحر آزوف.. فما هي الدلالات؟

أعلن سيرغي دودكين الأستاذ المساعد في قسم الحيوان بأكاديمية البيولوجيا والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة الفدرالية الجنوبية أن ملوحة مياه بحر آزوف في ازدياد.



ويشير الخبير في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء، إلى أن ملوحة مياه بحر آزوف مستمرة في الارتفاع، ولكن وفقا لتقييم العلماء، احتمال بلوغها ملوحة مياه البحر الأسود لا يتجاوز 10 بالمئة.

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ويذكر أن ملوحة مياه بحر آزوف بدأت ترتفع في عامي 2007-2008 في المتوسط بمقدار 0.25 جزء في الألف سنويا. ويعتبر العلماء ازدياد عدد قناديل البحر أحد مظاهر زيادة ملوحة المياه.

ووفقا للخبراء يعود سبب زيادة ملوحة مياه بحر آزوف، إلى انخفاض كمية المياه العذبة التي تصب فيه من نهر الدون، الذي انخفض مستوى المياه فيه بسبب قلة هطول الأمطار في السنوات الأخيرة.

ويقول الخبير: "وفقا للتوقعا فإن الزيادة المحتملة في ملوحة مياه بحر آزوف، على الأرجح ستستقر في مستوى 15-16 جزء في الألف ( 1⁄1000) خلال السنوات العشر المقبلة. وأن احتمال بلوغها ملوحة مياه البحر الأسود (17 جزء في الألف) غير متوقع ولا يزيد عن 10 بالمئة".

وتجدر الإشارة إلى أن عمق بحر آزوف لا يتجاوز 13.5 متر ومساحته 39 ألف كيلومتر مربع. وهو بحر متفرع من البحر الأسود ويرتبط به عبر مضيق كيرتش.

المصدر: تاس