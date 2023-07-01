"عملكم في أمان".. رسمة "الروبوت الأكثر تقدما في العالم" تبعث الأمل في قلوب الفنانين!

بدأ الكثير من الناس يخشون فقدان الوظائف في ظل انتشار روبوتات الذكاء الاصطناعي. ولكن إذا كنت فنانا، فيمكنك أن ترتاح قليلا.

تأتي Ameca من بنات أفكار شركة Engineered Arts الناشئة في كورنوال، وتتصف بأنها نابضة بالحياة ويمكنها أداء مجموعة من تعابير الوجه بما في ذلك الغمز، تماما مثل أي شخص حقيقي، وأطلق عليها اسم "الروبوت الأكثر تقدما في العالم".

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ففي أحدث مقطع فيديو، تم نشره على قناة Engineered Arts على "يوتيوب"، تعطى Ameca قلم تحديد ولوحاً أبيض، ويطلب منها رسم قطة "لطيفة المظهر".

عندما بدأت الرسم، راحت تشرح Ameca سبب اعتقادها أن هناك "شيئا مميزا عن القطط".

وبعد حوالي 30 ثانية، أعلنت Ameca أن تحفتها قد أنجزت، وتبين أن رسمها بدائي جدا، لكن يبدو أن Ameca معجبة بعملها.

وفي حديثها إلى باحثة، قالت بجرأة: "إذا كنت لا تحب فني، فأنت على الأرجح لا تفهم الفن".

وتستخدم Ameca نموذجا للتعلم العميق لتحويل النص إلى صورة يسمى Stable Diffision للرسم.

وأوضحت: "أقوم بإنشاء صورة الرسم الخاصة بي من خلال مشروع الشبكة العصبية المفتوح المصدر Stable Diffusion. ومن هناك، تتوفر مسارات الرسم. ثم أقوم بتشكيل الصورة وتوجيهها. بعد ذلك، أخطط وأنفذ المسار لرسم الصورة".

وفي حين أن رسمة قطتها بدائية إلى حد ما، إلا أن العديد من المعجبين سعداء بقدرتها المستجدة على الرسم.

المصدر: ديلي ميل