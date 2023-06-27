كشف سبب ظهور عدد كبير من أفاعي العشب في موسكو الجديدة

أعلن سيرغي بورميستروف، رئيس قسم التنوع البيولوجي وحماية البيئة في مقاطعة موسكو، أن أفاعي العشب تزحف إلى المنازل في موسكو الجديدة بسبب الحر.

وقال في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إن الثعابين بسبب ارتفاع درجة حرارة الهواء والجفاف تزحف إلى المنازل للشرب والتبريد وأن النوع الذي شوهد مرارا يسمى ثعبان العشب وليس ساما ولا يشكل أي خطورة.

وتابع: "الثعابين نشطة بشكل أساسي، وبسبب الطقس الحار والجفاف تبحث عن أماكن رطبة. لذلك يمكن مشاهدتها بالقرب من مداخل المباني، ويمكن أن تزحف تحت أساس المبنى حيث الرطوبة أو بالقرب من حوض المياه والبرك من أجل شرب الماء وتبريد الجسم".

ووفقا له، يمكن رؤية الثعابين ليس في مقاطعة موسكو فقط، بل وفي مناطق أخرى أيضا.

وأضاف: "نستلم العديد من الشكاوي بشأن وجود الثعابين في أماكن مختلفة ولكننا لا نصطادها، لأنها ثعابين العشب التي لا تؤذي أحدا، ولا تهاجم الإنسان إذا لم يمسها".

المصدر: نوفوستي