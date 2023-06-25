"حاميها حراميها".. فضيحة علمية في جامعة هارفارد الأمريكية

كشف تقرير نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" أن الباحثة الشهيرة في جامعة هارفارد في مجال الصدق في السلوك البشري، فرانشيسكا جينو، تعرضت لانتقادات بسبب اتهامات بتلفيق أبحاثها.

وكتبت الصحيفة أنه "في الأيام الأخيرة، تعرض هذا المجال (بحث السلوك البشري) لضربة قوية، اتهامات ضد عالم سلوكي معروف، بتزوير نتائج البحث، وعلى الأقل البحث حول كيفية الكشف عن الصدق".

وأوضحت أن الحديث يدور عن فرانشيسكا جينو، الأستاذة بكلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد، وهي عالمة معروفة ومؤلفة دراسة عام 2012 أشارت إلى أن الأشخاص يبلغون عن معلومات أكثر صدقا في مستنداتهم الضريبية في أعلى الورقة"، هذا وقد تم الاستشهاد بما ورد في بحثها لاحقا مئات المرات من قبل علماء آخرون.

ووفقا لـ"نيويورك تايمز" فإن الجامعة أبلغت المشاركين في هذا البحث العملي مع جينو بأن الدراسة تحتوي على نتائج ملفقة.

ونقلت الصحيفة عن عالم سلوك آخر في جامعة بنسلفانيا قوله إن المزاعم لها "تداعيات كبيرة في الأوساط الأكاديمي" لأن جينو عالمة رائدة في هذا المجال ولديها عدد كبير من المقالات في هذا الحقل العلمي.

وأكد أنه سيراجع تعاونه مع الدكتورة جينو بحثا عن تزوير محتمل، مشيرا إلى أن العديد من العلماء الآخرين سيفعلون الشيء نفسه.

هذا ولم تعلق كلية هارفارد للأعمال بعد عن هذا التقرير.

المصدر: نيويورك تايمز