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روسيا تطوّر سفينة إنزال كبيرة

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تطوّر سفينة إنزال كبيرة
Sputnik alexandr galperin
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أعلن مصدر مطلع في مجمع الصناعة العسكرية الروسية أن سفينة الإنزال "ألكسندر شابالين" الكبيرة التي خضعت للتحديث، ستعود للخدمة في الأسطول الروسي العام الجاري.

وحول الموضوع قال المصدر لوكالة تاس الروسية: "سفينة الإنزال العسكري الكبيرة ألكسندر شابابلين والتي كانت قد خضعت لعمليات تعديل وتحديث في مصنع كرونشتاد الروسي من المفترض أن تعود للخدمة لصالح الجيش الروسي خريف العام الجاري".

وأضاف:"وفقا للجداول الزمنية الموضوعة فإن السفينة ستخضع لاختبارات بحرية ستبدأ في يوليو القادم، وبعد انتهاء الاختبارات التي ستشرف عليها لجان مختصة سيتم تسليم السفينة لأسطول بحر البلطيق الروسي في أكتوبر أو نوفمبر العام الجاري".

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ويمكن للسفينة المذكورة حمل سرية من الدباباات مكونة من 12 آلية، أو حمل 17 عربة مدرعة ناقلة للجنود، إضافة إلى 250 عسكري، كما يمكنها العمل في مهمات تستمر لـ 6 أشهر، فضلا عن أنها مسلحة بمدافع من عيار 57 ملم، ومنظوتين لإطلاق صواريخ "غراد"، ومنظومات Strela-3 وIgla المضادة للأهداف الجوية.

المصدر: سلاح روسيا

 

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