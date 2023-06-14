فشل تام للدبابات الهندسية الفنلندية في حقول أوكرانيا

بدأت الوحدات العسكرية التابعة لجيش نظام كييف تتكبد خسائر فادحة في المعدات الحربية التي لم تستخدم سابقا في العمليات الحربية.

على سبيل المثال خسر الجيش الأوكراني 4 دبابات هندسية من طراز "ليوبارد 2 إر" من إجمالي 6 دبابات سلّمتها فنلندا لأوكرانيا.

وقد استخدمت إحدى تلك المدرعات الهندسية أثناء الهجوم ألأوكراني المضاد الشامل على مسار زابوروجييه لإيجاد ثغرات في حقول الألغام أمام رتل طويل من دبابات "ليوبارد 2 آ 6" الألمانية الصنع ومدرعات "بريدلي" الأمريكية. واضطر العدو إلى الانسحاب تحت الضربات القوية للقوات الروسية تاركا في ميدان القتال عددا كبيرا من المعدات الحربية الجاهزة وغير الجاهزة، ومن ضمنها تلك "الهدية الفنلندية".

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ثم أضيفت إليها 3 دبابات هندسية أخرى لتطوير الهجوم وإزالة حقول الألغام بالتعاون مع مدرعة Wisent 1 MC الألمانية الموضوعة على منصة دبابة "ليوبارد – 1". لكن تلك المناورة باءت بالفشل التام، وتم تدمير كل المدرعات الهندسية بنيران المدفعية الروسية.

يذكر أن " ليوبارد 2 إر" الهندسية باتت تختلف عن الدبابات العادية بعد فك البرج المدرع المزوّد بمدفع ورشاشات بوزن 12 طنا عنها وحل محله برج صغير نُصب على سقفه رشاش "أوتيوس" عيار 12.7 ملم. وتبلغ قدرة محرك الدبابة 1500 حصان. وتتضمن المعدات الهندسية شفرة جرافة مع محراث مضاد للألغام.

أما Wisent 1 MC فتشبه عربة الإصلاح والإجلاء المزوّدة بمعدات بريطانية تسمح بإزالة حقول الألغام، لكن Wisent 1 MC، شانها شأن "ليوبارد 2 إر"، لم تنفذ هي أيضا مهمتها القتالية.

مما يثير الانتباه أن الأوكرانيين يحاولون استخدام عربات إزالة حقول الألغام السوفيتية القديمة من طراز " بي إم إر – 2" المنصوبة على منصة دبابة "تي – 54" التي استخدمت في أفغانستان من قبل الجيش السوفيتي، وذلك إلى جانب المعدات الهندسية الغربية المذكورة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا