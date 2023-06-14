علماء معهد "كورتشاتوف" يحوزون جائزة الدولة على دراسة مضادات النيترينو في المفاعل النووي

نال علماء معهد" كورتشاتوف" الروسي جائزة الدولة لقاء دراستهم في مجال مضادات النيترينو في المفاعل النووي.

وقد سلمهم الجائزة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بمناسبة حلول عيد روسيا.

وقد قدم العلماء مساهمة بارزة في تطوير بحوث النيوترينو محلياً وخلقوا أساسا علميا وتقنيا لتطبيقها عمليا في الصناعة النووية.

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وتم منح علماء مركز البحوث القومية ("معهد كورتشاتوف") ميخائيل سكوروخفاتوف وفلاديمير كوبيكين جائزة الدولة عام 2022 في مجال العلوم والتكنولوجيا. وأعلن عن أسماء حائزي الجائزة في مؤتمر صحفي عقد في وكالة " تاس" الروسية.

وأشار أندريه فورسنكو، مساعد رئيس روسيا عند تقديم العلماء الحائزين جائزة الدولة، إلى أنهم بدأوا بحوثهم في ​​مجال مضادات النيترينو منذ نصف قرن، وحددوا في الواقع تطور اتجاه هذا المسار العلمي عالميا.

وبالإضافة إلى المساهمة الأساسية العلمية، قدم العلماء مساهمة كبيرة جدا في الأمور العملية، حيث تمكنوا باستخدام أجهزة الاستشعار من قياس كمية الوقود التي يتم إستعمالها في محطات الطاقة النووية، الأمر الذي أدى إلى تحديد طرق مراقبة عدم انتشار المواد النووية.

كما جاء في المذكرة التي تصاحب إنجازات العلماء أنهم طوّروا تكنولوجيا القياس عن بعد للطاقة وإنتاج الطاقة والتركيب النظائري لنواة المفاعل النووي من خلال الكشف عن مضادات النيترينو في المفاعل، وذلك لأول مرة في العالم.

وفي سياق البحث العلمي طوّر الدكتور في العلوم الفيزيائية والرياضية، ورئيس قسم فيزياء النيوترينو في معهد "كورشاتوف " ميخائيل سكوروخفاتوف كاشفات شديدة الحساسية للكشف عن مضادات النيترينو في المفاعل النووي. وأجرى دكتور العلوم الفيزيائية والرياضية، والباحث الرائد في معهد "كورشاتوف" فلاديمير كوبيكين، بحثا متقدما حول الأطياف التراكمية لمضادات النيترينو وجسيمات (بيتا) من شظايا انشطارية في اليورانيوم والبلوتونيوم، والتي شكلت أساسا للبحث حديثاً في مجال مضادات النيترينو في المفاعل النووي، ما سمح بتشكيل مسار جديد في العلم، وهو الفيزياء التطبيقية لمضادات النيترينو.

المصدر: تاس