معرض "مينسك" للأسلحة يكشف عن مدرعة بيلاروسية مطورة

كشف معرض "MILEX - 2023" الدولي الـ11 للأسلحة والمعدات الحربية الذي انتهت أعماله الأسبوع الماضي في عاصمة بيلاروس مينسك عن نموذج آخر لمدرعة Volat V2 المعروفة كذلك كـ МЗКТ 690003.

وقد خضع النموذج الجديد لعملية تقوية لحمايته، ومن اجل ذلك تم تعليق وحدة مدرعة إضافية على جسمه، الأمر الذي زاد من صموده أمام الإصابات برصاص من مختلف الأسلحة الخفيفة.

وقد ازداد وزن المدرعة بعد تحديثها بـ2400 كلغ ووصل إلى 24500 كلغ. وعند ذلك احتفظت المدرعة بقدرتها على اجتياز الموانع المائية. لكن احتياطي الحركة لنموذجها الجديد من حيث الوقود انخفض بـ300 كلم وبلغ 900 كلم.

وقد تختلف اسلحتها حيث يمكن أن تزوّد برشاشيْن عيار 7.52 ملم أو 12.7 ملم أو قاذف القنابل الأوتوماتيكي "آ غي إس" عيار 30 ملم.

وتسير المدرعة على الطريق المعبدة بسرعة 110 كلم/ساعة وعلى الماء بسرعة 8 كلم/ساعة.

وتم تصميم المدرعة على أساس مدرعة "بي إر دي إم" السوفيتية الصنع للاستطلاع والدوريات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا