مهندس كندي يسعى لإنشاء "نسخة طبق الأصل" عن القمر بكلفة 5 مليارات دولار فوق ناطحة سحاب في دبي

يخطط رجل أعمال كندي لإقامة "نسخة طبق الأصل" عملاقة للقمر في دبي، موطن أطول مبنى في العالم (برج خليفة)، من بين عجائب معمارية أخرى.

وسيوفر مشروع مايكل هندرسون الجديد، الذي يطلق عليه ببساطة اسم MOON (قمر)، بشكل أساسي، تجربة زيارة "القمر" دون الحاجة إلى مغادرة الأرض.

Bringing MOON to Earth: Canadian entrepreneur Michael Henderson is proposing a $5 billion real estate project, complete with a hotel resort and a "moon colony," in Dubai, already home to the world's tallest building and other architectural wonders. https://t.co/HHF7ljbInd — The Associated Press (@AP) May 19, 2023

وسيكون المشروع بحجم يعادل 0.008% فقط من حجم القمر الحقيقي، وسيبلغ طوله 274 مترا (900 قدم) فوق مبنى يبلغ ارتفاعه 30 مترا (100 قدم)، في جذب أكثر من 2.5 مليون ضيف سنويا.

ويتضمن المشروع الذي تقدر كلفته بـ5 مليارات دولار، منتجعا للوجهة داخل الهيكل الكروي، مع فندق يضم 4000 غرفة، وساحة قادرة على استيعاب 10000 شخص و"مستعمرة قمرية" من شأنها أن تمنح الضيوف إحساسا بالسير على القمر، بالإضاف إلى ملهى ليلي ومركز صحي.

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وسيتم تمويل المشروع من قبل شركة Moon World Resorts Inc، والتي يعد هندرسون أحد مؤسسيها.

سيتم وضع الهيكل على مبنى يشبه القاعدة، وسيتوهج في الليل كقمر كامل أو نصف قمر أو هلال.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تحدث هندرسون عن خططه هذه في سوق السفر العربي المنعقد في دبي في وقت سابق من شهر مايو.

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وسيكون مشروع هندرسون خطوة أبعد من MSG Sphere، القبة المغطاة بشاشات LED، من المقرر إطلاقها في لاس فيجاس هذا العام، التي بلغت كلفتها 2.3 مليار دولار.

وألغيت خطط بناء MSG Sphere أخرى في لندن بعد أن احتج السكان المحليون على التلوث الضوئي والاضطراب الذي قد يسببه المشروع.

واقترحت العروض الفنية الخاصة بمشروع MOON التي قدمتها شركة Moon World Resorts Inc عددا من المواقع للمشروع، بما في ذلك برج خليفة، أطول مبنى في العالم بارتفاع 828 مترا.

واقترح آخرون إقامته في منطقة لؤلؤة دبي، وهو مشروع ناطحة سحاب معلق منذ عام 2009، ويجري هدمه الآن، بالقرب من نخلة الجميرة، ومشروع نخلة جبل علي شقيقه غير المكتمل.

المصدر: ديلي ميل