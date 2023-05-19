استخدمت بطاريتها على المريخ .. روسيا تغنم مسيّرة فريدة من نوعها سلمها الأمريكيون لأوكرانيا

تم تسليم درون FPV الأمريكي الصنع الذي استولى عليه الجنود الروس في منطقة العملية العسكرية الخاصة إلى مركز التكنولوجيات المسيّرة في موسكو لدراسته من قبل الأخصائيين.

ومن أهم مميزات المسيّرة الأمريكية الحديثة بطارياتها الكهربائية التي تستخدمها وكالة "ناسا" في بعثات فضائية تعمل حاليا على سطح المريخ.

rg.ru

وقال رئيس مركز التكنولوجيات المسيّرة دميتري كوزياكين إن مثل هذه البطاريات تُمكَّن الدرون من التحليق في ظروف درجات الحرارة المنخفضة جدا.

كما تم تزويد الدرون الأمريكي بنظام فريد من نوعه للتحكم في الحمولة المفيدة، وبمقدوره أن ينفذ بمساعدته مختلف المهام، بما فيه الاستطلاع والتلغيم والاقتحام والعمليات الانتحارية. ويزود الدرون كذلك بمحركات كهربائية أمريكية الصنع.

وقال مدير المركز الروسي إن مثل هذه المسيّرات لا تباع في السوق، وافترض أنها تصنع لأغراض عسكرية فقط.

المصدر: روسيسكايا غازيتا