"سبب مدهش" وراء انخفاض وزنك في أجزاء من كندا أكثر مما في أي مكان آخر في العالم!

اكتشف باحثون في الستينيات أن كل شيء كان وزنه أقل قليلا حول منطقة خليج هدسون في كندا، بعيدا إلى الشمال الشرقي.

وفي مساحة تزيد عن 500000 ميل مربع، تفقد حوالي 1/25000 من وزن جسمك.

واكتشف العلماء هذا الشذوذ لأول مرة في الستينيات، أثناء رسم خرائط الاختلافات عبر حقول الجاذبية الأرضية لأول مرة. لكن الأمر استغرق منهم عقودا لفهم السبب.

وتحدثوا عن انخفاض الصهارة تحت سطح المنطقة، والتي سحقت بالضغط الآتي من فوق سطح الأرض من اثنين من الأنهار الجليدية العملاقة خلال العصر الجليدي الأخير. لنفترض أن وزنك 150 رطلا. بالقرب من خليج هدسون، كان المقياس يقرأ حوالي 149.994 رطلا.

تبدأ الإجابة البسيطة على هذا اللغز بحقيقة أن سحب الجاذبية الذي يمارسه أي جسم على جسم آخر يتناسب طرديا مع كتلته.

ولكن نظرا لأن أي جسم يدخل إلى خليج هدسون لا يؤدي بالضرورة إلى إلقاء أي كتلة في طريقه إلى الداخل، فإن هذا لا يفسر لغز الجاذبية "المفقودة" في كندا.

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لحل ذلك، لجأ الباحثون إلى أقمار ناسا التوأم لاستعادة الجاذبية وتجربة المناخ (GRACE)، والتي استخدموها لرسم خريطة لشذوذ الجاذبية المحيطين بخليج المياه المالحة الضخم في كندا في عام 2007 وكيف تتغير هذه الحالات الشاذة بمرور الوقت.

وقال الفيزيائي دان بريت، مدير مركز علوم سطح القمر والكويكبات في جامعة سنترال فلوريدا: "الشذوذ الكندي معروف منذ فترة طويلة وهو نتيجة تشوه القشرة الأرضية خلال العصر الجليدي الأخير''.

في ذلك الوقت، منذ حوالي 20000 عام، كانت كندا وجزءا كبيرا من أمريكا الشمالية تكمن في مخازن باردة تحت لوح لورنتيد الجليدي، وهو نهر جليدي ممتد يبلغ سمكه حوالي ميلين في المناطق القريبة من خليج هدسون.

وقال بريت، الذي تضمن عمله، في بعض الأحيان، ضبط نماذج الجاذبية القمرية استنادا إلى الاختلافات الجيولوجية بين الأنواع المختلفة من صخور القمر: العملية نفسها تجري في أماكن مختلفة بها طبقات جليدية سميكة. التفاصيل تتعلق بلزوجة الوشاح".

وتحت وطأة الوزن الساحق للصفيحة الجليدية في لورنتيد، بدأت القشرة الأرضية حول خليج هدسون في الانضغاط والغوص.

وفي هذه العملية، أزاح بعض الصهارة الساخنة في طبقة الوشاح شبه السائلة تحتها، مثل شطيرة مسحوقة تدفع زبدة الفول السوداني والهلام بعيدا.

وكان هذا الانضغاط أكثر شدة على جانبي خليج هدسون، حيث تشكلت قبتان عملاقتان على الغطاء الجليدي.

وكان الركود التدريجي لنهر لورنتيد على مدى العشرة آلاف عام التالية مسؤولا عن العديد من معالم أمريكا الشمالية، بما في ذلك البحيرات العظمى.

وتنبأ بعض الباحثين النظريين بأن كل الكتلة المنصهرة التي أزاحتها قد قللت من قوة جاذبية الأرض حول خليج هدسون، لكن أقمار ناسا الصناعية GRACE أظهرت أن ذلك كان جزءا فقط من القصة.

وفي حين أن نظرية لورنتيد وبيانات من GRACE تفسر بعض أسباب فقدان الجاذبية فوق كندا، فإنها تفسر فقط ما يقرب من 25-45% من فرق الجاذبية.

ويقدر العلماء أن نسبة 55-75% المتبقية ترجع إلى نظرية تتعلق بالاتفاقية.

وتحت سطح الأرض، تنتج رقاقة من الصخور المنصهرة، تعرف باسم الصهارة، تيارات الحمل بسبب الارتفاع الطبيعي والسقوط للمادة الفقاعية.

ويؤدي هذا إلى سحب الصفائح القارية للأرض إلى الداخل، ما يتسبب في انخفاض كتلة وجاذبية منطقة خليج هدسون.

ومن المتوقع أن تعود الجاذبية إلى كندا، ولكن بشكل تدريجي.

وقال عالم الجيوفيزياء مارك تاميسي من مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية في كامبريدج بولاية ماساتشوستس لمجلة Science إن الأمر سيستغرق ما يصل إلى 300000 عام حتى تصل جاذبية المنطقة إلى المتوسط العالمي.

المصدر: ديلي ميل