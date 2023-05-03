منظمون أمريكيون: "فيسبوك" ضلل الآباء ولم يحم خصوصية الأطفال

أعلن منظمون أمريكيون أن "فيسبوك" ضلّل الآباء وفشل في حماية خصوصية الأطفال في استخدام "ماسنجر كيدز"، بما في ذلك تحريف الوصول الذي قدمه لمطوري التطبيقات إلى بيانات المستخدم الخاصة.

ونتيجة لذلك، اقترحت لجنة التجارة الفيدرالية، يوم الأربعاء، إجراء تغييرات شاملة على أمر الخصوصية لعام 2020 مع "فيسبوك"، الذي يطلق عليه الآن "ميتا"، والذي من شأنه أن يمنعه من الاستفادة من البيانات التي يجمعها عن المستخدمين دون سن 18 عاما.

وسيشمل ذلك البيانات التي تم جمعها من خلال منتجات الواقع الافتراضي.

وقالت لجنة التجارة الفيدرالية إن الشركة فشلت في الامتثال الكامل لأمر الخصوصية لعام 2020.

وأضافت أن "ميتا" ستخضع أيضا لقيود أخرى، بما في ذلك استخدامها لتقنية التعرف على الوجوه، وستكون مطالبة بتوفير حماية خصوصية إضافية لمستخدميها.

بدوره، قال صامويل ليفين، مدير مكتب حماية المستهلك، التابع للجنة التجارة الفيدرالية: "فيسبوك انتهك مرارا وعوده بشأن الخصوصية... تهور الشركة يعرض المستخدمين الصغار للخطر، ويحتاج فيسبوك إلى الرد على إخفاقاته".

المصدر: أ ب