مدرعة "لينزا" الحديثة تساعد الجيش الروسي على إجلاء الجرحى من ميدان القتال

قام المهندسون الروس منذ بضعة أعوام بتصميم مدرعة إسعاف عسكرية جديدة، من شأنها أن تحل محل سيارة "واز" للإسعاف المدني والتي صارت لا تصلح لاستخدامها في ظروف النزاع المسلح.

وتم وضع مدرعة "لينزا" الجديدة على منصة شاحنة "تايفون كا – 53949" المدولبة التي تستطيع حماية أفرادها من الألغام والعبوات الناسفة.

وتستخدم مدرعة "لينزا" في الوقت الراهن بنجاح في منطقة العملية العسكرية الخاصة لإجلاء الجنود والضباط المصابين من ميدان القتال.

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وعلى سبيل المثال فإن إحدى المعارك شهدت العام الماضي انفجار قذيفة عيار 155 ملم التابعة لحلف الناتو بالقرب مباشرة من مدرعة "لينزا" للإسعاف العسكري. وصارت مدرعة "لينزا" نتيجة انفجار القذيفة مغطاة تماما بشظايا لم تستطع خرق دروع العربة وإصابة الأفراد بداخلها، ثم نشرت شبكات التواصل الاجتماعي صورا فوتوغرافية أظهرت مدرعة "لينزا" ونوافذها الزجاجية مكسرة وأجهزة نقلها معطلة.

وذلك بفضل أجهزة حمايتها السيراميكية التي تم تركيبها فوق دروعها الأساسية والتي تتحمل رصاصا من عيار 7.62 × 62 ملم وشظايا من القذائف والقنابل.

وقد بلغ الوزن الكامل لمدرعة "لينزا" 15500 كلغ، الحمولة المفيدة 1060 كلغ. وقوة محركها "كاماز – 610" 350 حصانا، والسرعة القصوى على الطريق المعبدة 105 كلم/ساعة. ويمكن أن تسير المدرعة إلى مسافة 1000 كلم دون أن تزوّد بالوقود. ويمكن أن تجتاز المدرعة حاجزا مائيا بعمق 1.7 متر. وتتسع المدرعة لـ13 فردا.

وهناك نسختان من مدرعة "لينزا": احداهما هي عربة الإسعاف التي تستخدم لإجلاء الجنود من ميدان القتال، وثانيهما هي العربة التي تلعب دور المستوصف في الكتيبة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا