تركيا تبدأ في اختبار أول نموذج لدبابتها الجديدة

سلّم مجمع الصناعات الدفاعية التركي الجيش التركي أول دفعة من الدبابات التركية الصنع التي ستخضع لاختبارات في وحدات القوات المسلحة التركية.

أفاد بذلك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في صفحته على "تويتر" (الشبكة الاجتماعية المحظورة في روسيا).

وقال:" تسلم جيشنا البطولي دبابة "ألتاي" من الجيل الجديد والتي ستُصبح دبابة قتالية أساسية في القوات المسلحة".

يذكر أن مجمع الصناعات الدفاعية التركي لم ينتج إلى حد الآن دبابات وطنية الصنع على الرغم من نجاحاته في مجالات أخرى. وكانت أنقرة تستخدم دبابات "ليوبارد – 1" و"ليوبارد 2 آ 4" الألمانية، وكذلك نماذج مختلفة من دبابات "إم – 60" الأمريكية الصنع.

لذلك عقدت شركة Otokar التركية عام 2008 مع شركة Hyundai Rotem الكورية الجنوبية اتفاقية تصنيع مشترك لدبابة جديدة. وتستخدم في دبابة "ألتاي" التركية أساسا العديد من التكنولوجيات التي تم تطبيقها في دبابة K-2 Black Panther الكورية الجنوبية.

وتضم أسلحة الدبابة التركية مدفعا أملس الماسورة عيار 120 ملم ورشاشيْن عيار 7.62 و12.7 ملم.

وتم تزويد الدبابة بمحرك كوري الصنع بعزم 1500 حصان، وسيحل محله بعد عام 2026 محرك تركي الصنع. كما تم تزويدها بالأجهزة الحرارية وأجهزة الرؤية الليلية.

ويحتمل أن تزوّد الدبابة بأجهزة الحماية الدينامية.

وتبلغ سرعة الدبابة على الطريق المعبدة 70 كلم/ساعة. ويمكن أن تسير الدبابة إلى مسافة 500 كلم دون أن تتزود بالوقود.

جدير بالذكر أن بولندا كانت قد اشترت عددا كبيرا من تلك الدبابات الكورية الجنوبية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا