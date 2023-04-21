لماذا فقدت الإسبانية التي أمضت 500 يوم معزولة في كهف إحساسها بالوقت؟!

قد يبدو قضاء عام ونصف في كهف كابوساً لكثير من الناس، لكن الرياضية الإسبانية بياتريس فلاميني خرجت بابتسامة مبهجة وقالت إنها تعتقد أنه كان لديها المزيد من الوقت للانتهاء من كتابها.

لم تكن على اتصال بالعالم الخارجي تقريبا خلال إنجازها الرائع المتمثل في التحمل البشري. لمدة 500 يوم، وثقت تجربتها لمساعدة العلماء على فهم آثار العزلة الشديدة.

ومن أولى الأشياء التي ظهرت في 12 أبريل 2023 عندما خرجت من الكهف مدى انسيابية الوقت، تلك الصفة التي تتشكل من خلال سمات شخصيتك والأشخاص من حولك أكثر من كونها ساعة موقوتة.

وعندما تحدثت إلى المراسلين عن تجربتها، أوضحت فلاميني أنها فقدت إحساسها بالوقت بسرعة. وكان ضياع الوقت عميقا لدرجة أنها، عندما جاء فريق الدعم لاستعادتها، فوجئت بأن وقتها قد انتهى، واعتقدت بدلا من ذلك أنها كانت هناك لمدة 160-170 يوما فقط.

لماذا فقدت إحساسها بالوقت؟

يمكن أن يكون لأفعالنا وعواطفنا وتغيراتنا في بيئتنا تأثيرات قوية على الطريقة التي تعالج بها عقولنا الوقت.

وبالنسبة لمعظم الناس، فإن شروق الشمس وغروبها يمثلان مرور الأيام، ويؤثر العمل والروتين الاجتماعي على مرور ساعات. وفي ظلمة الكهف تحت الأرض، وبدون صحبة الآخرين، تختفي العديد من إشارات مرور الوقت.

لذلك ربما أصبحت فلاميني أكثر اعتمادا على العمليات النفسية لمراقبة الوقت. وإحدى الطرق التي نتتبع بها مرور الوقت الذاكرة. إذا كنا لا نعرف كم من الوقت كنا نفعل شيئا من أجله، فإننا نستخدم عدد الذكريات التي تشكلت أثناء الحدث كمؤشر لمقدار الوقت المنقضي. وكلما زاد عدد الذكريات التي نشكلها في حدث أو عصر ما، أدركنا أنها استمرت لفترة أطول.

وعادة ما يتم تذكر الأيام والأسابيع المزدحمة بالكثير من الأحداث الجديدة والمثيرة على أنها أطول من تلك الأكثر رتابة حيث لا يحدث شيء جدير بالملاحظة.

وبالنسبة إلى فلاميني، فإن غياب التفاعل الاجتماعي إلى جانب نقص المعلومات حول الأسرة والشؤون الحالية، ربما يكون قد قلل بشكل كبير من عدد الذكريات التي تشكلت خلال عزلتها.

وأوضحت فلاميني نفسها: "ما زلت عالقة في 21 نوفمبر 2021. لا أعرف أي شيء عن العالم".

وقد يعكس ضياع الوقت أيضا انخفاض أهمية الوقت في حياة الكهوف. وفي العالم الخارجي، فإن الانشغال بالحياة الحديثة، والضغط الاجتماعي لتجنب إضاعة الوقت، يعني أن الكثير منا يعيش في حالة دائمة من ضغوط الوقت. وبالنسبة لنا، تعد الساعة مقياسا لمدى إنتاجيتنا ونجاحنا كبالغين.

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وليست فلاميني أول من اختبر تغييرا في تجربتها مع الوقت بعد التغيير في البيئة. تم الإبلاغ عن تجارب مماثلة من قبل العالم الفرنسي ميشيل سيفر خلال رحلاته الكهفية التي استمرت من شهرين إلى ستة أشهر في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.

وتم الإبلاغ باستمرار عن فقدان الإحساس بالوقت من قبل البالغين والأطفال الذين أمضوا فترات طويلة معزولين في المخابئ النووية (لأغراض البحث) في ذروة الحرب الباردة.

وتشترك الكهوف والمخابئ النووية والسجون والأوبئة العالمية في ميزتين يبدو أنهما تخلقان إحساسا متغيرا بالوقت. إنها تعزلنا عن العالم الأوسع وتشمل أماكن ضيقة.

ومع ذلك، عاشت فلاميني مع جدول فارغ يمتد إلى مستقبلها. لا اجتماعات عمل للتحضير لها، ولا مواعيد للإسراع بها ولا مذكرات اجتماعية لإدارتها.

وعاشت حياة ذاتية، حيث يمكنها أن تأكل وتنام وتقرأ متى شاءت. وشغلت نفسها بالرسم والتمرين وتوثيق تجاربها. وقد يكون هذا قد جعل مرور الوقت غير ذي صلة.

ونظرا لأن الإيقاعات البيولوجية للنوم والعطش والهضم قد استحوذت على عقارب الساعة التي تدق على مدار الساعة، فقد تكون فلاميني ببساطة قد أولت اهتماما أقل بمرور الوقت، ما جعلها تفقد مسارها في النهاية.

وربما تعززت قدرة فلاميني على التخلي عن الوقت من خلال رغبتها القوية في تحقيق هدفها البالغ 500 يوم. وبعد كل شيء، قررت الذهاب إلى الكهف ويمكنها المغادرة إذا أرادت ذلك.

وبالنسبة للأشخاص الذين أصبحوا محبوسين رغما عنهم، يمكن أن يصبح الوقت سجنا بحد ذاته. وكثيرا ما يذكر أسرى الحرب والأشخاص الذين يقضون عقوبات بالسجن أن مراقبة مرور الوقت يمكن أن تصبح هاجسا. ويبدو أننا لا نستطيع ترك الوقت حقا إلا عندما نكون مسيطرين عليه.

ومع ذلك، فإن الحياة تحت الأرض ليست لضعاف القلوب. يعتمد البقاء على قيد الحياة على قدرتك على الحفاظ على مستوى عال من المرونة العقلية.

وإذا كانت لديك القدرة على الحفاظ على هدوئك واتباعك عندما تصبح الأمور صعبة، وهو اعتقاد قوي بأنك تتحكم في سلوكياتك الخاصة، والمعروفة باسم موضع التحكم الداخلي، ويصبح سهلا استيعابك أفكارك الخاصة، فقد يكون لديك الثبات كي تنجح.

التقرير من إعداد روث أوجدن، المحاضر في علم النفس التجريبي، جامعة ليفربول، جون مورس.

المصدر: ساينس ألرت