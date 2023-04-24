روسيا تقرر مصير إحدى أشهر غواصاتها الحربية

أعلنت وسائل إعلام روسية أن الخبراء في الجيش حددوا مصير أول غواصة من نوع "لادا" تم تطويرها لصالح سلاح البحرية في البلاد.

وتبعا لمصادر مطلعة في الجيش فإن "روسيا قررت عدم تحديث غواصة بطرسبورغ الشهيرة وإخراجها من الخدمة، وهي أول غواصة من نوع لادا تم تطويرها لصالح الجيش الروسي".

وأشارت المصادر إلى أن "القرار اتخذ كون عملية صيانة وتحديث الغواصة ستكون مكلفة للغاية، والأفضل هو تطوير غواصة جديدة بتلك الأموال".

وكانت روسيا قد بدأت بتطوير هذه الغواصة عام 1997 في إطار المشروع الحكومي 677، وأنزلتها إلى المياه أول مرة عام 2004، ومنذ عام 2010 بدأت الغواصة خدمتها لصالح الأسطول الشمالي في الجيش الروسي، وعام 2020 أرسلت إلى مصنع كرونشتادت لبناء السفن حيث خضعت لبعض أعمال الصيانة وتم اختبارها.

وتنتمي غواصات "لادا" التي تطورها روسيا في إطار المشروع 677 إلى فئة غواصات الجيل الرابع، وتعمل بمحركات تعتمد على الديزل والكهرباء تصدر معدلات قليلة جدا من الضجيج أثناء الحركة، ما يجعل هذه الغواصات عصية على الاكتشاف من قبل العدو.

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ويبلغ طول الغواصة من هذا النوع 66.8 م، وعرضها 7.1 م، ومقدار إزاحتها للمياه 1765 طنا،و يمكن لهذه الغواصات العمل بعيدا عن قواعدها في مهمات تستمر لـ 45 يوما، والحركة بسرعة 21 عقدة بحرية، فضلا عن أنها مسلحة بست منصات لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم.

المصدر: سلاح روسيا