الحرب النفسية.. الجيش الروسي يستخدم مسيّرات ناطقة في العملية العسكرية الخاصة

نشرت قناة تلغرام "جبهة زابوروجيه" مشاهد فريدة من نوعها استخدم فيها درون ناطق عائد للجيش الروسي.

وتم تصوير الفيديو من قبل مقاتلي جيش نظام كييف.

وقال أحد الجنود الأوكرانيين في الفيديو الذي صوّره: "ظهر فوق رؤوسنا "طائر" (مسيّرة). وبدلا من قذف قنبلة إلينا بدأ في شن هجمة نفسية علينا وأعلن بصوت واضح: "إن قادتكم قد تركوكم لتُقتلوا.. وما إلى ذلك، ثم اقترح الصوت علينا الاستسلام، وقال إن تسليم نفسك أفضل لك من أجل البقاء على قيد الحياة".

وقد أثار الدرون الناطق إزعاجا كبيرا في صفوف المقاتلين الأوكرانيين الذين حاولوا إسقاطه برشاش "كلاشينكوف".

يذكر أن الجيش الروسي سبق له أن استخدم في العملية العسكرية الخاصة وسائل دعائية مختلفة، وبينها مدرعات "تيغر" المزوّدة بأجهزة الراديو وقذائف ودرونات مزوّدة بملصقات ومنشورات دعائية. لكن الدرون الناطق يعتبر وسيلة جديدة في الحرب النفسية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا