غواصة" أركتور" القطبية الواعدة تعزز قدرة روسيا في بحارها الشمالية

لا تزل روسيا توسّع وجودها العسكري في منطقة القطب الشمالي، وذلك عن طريق إنشاء قواعد للرادارات ومطارات قطبية.

كما إنها تطوّر أنواعا من الأسلحة الجديدة التي يمكن أن تواجه حاجة إليها مستقبلا. وأحد تلك المشاريع هو مشروع غواصة "أركتور" الإستراتيجية الحاملة للصواريخ التي تم تصنيعها خصيصا للعمل في منطقة القطب الشمالي.

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وقد كشف مكتب "روبين" للتصاميم البحرية لأول مرة عن مشروع "أركترور" التصميمي في منتدى "الجيش – 2022 " العسكري التقني، وقالت مجلة " أرميسكي ستاندرات" (المعيار العسكري) الروسية إن غواصة "أركتور" لها شكل غير عادي. وتشبه أبعادها أبعاد غواصة تابعة لمشروع "بوريه" الإستراتيجي، لكن جسمها أكثر تسطحا وعرضا، ما أدى إلى زيادة إزاحتها بنسبة 20%، وبلغ طولها 134 مترا، عرضها 15.7 متر.

وتستخدم الغواصة تكنولوجيا زيادة التخفي عن الرادارات الصوتية وقلة الضجيج. وتم تزويد الغواصة بمحركات كهربائية، وأجهزة داخلية لقذف المياه، ما يزيد من متانة الغواصة وقابليتها للمناورة.

وتم تزويد الغواصة أيضا بمجموعة من الوسائل المائية الصوتية والرادارات وغيرها من الوسائل، بما في ذلك المسيّرات تحت المائية ذات الاستخدامات المختلفة. وبفضل وجود الروبوتات سيكون بمقدور الغواصة تنفيذ مختلف المهام القتالية والمساعدة.

وستحمل غواصة "أركتور" أسلحة حديثة، وفيها 12 منصة عمودية للصواريخ الإستراتيجية والتكتيكية. وسمح تطوير أسلحة الصواريخ بالتخفيض من عدد الصواريخ، مع الحفاظ على القدرة القتالية للغواصة.

المصدر: تاس