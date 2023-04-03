اليابان تطور غواصات مسيرة كبيرة متعددة المهام

أعلن موقع Naval News أن اليابان تعمل على مشروع لتطوير غواصات مسيرة كبيرة متعددة الاستخدامات.

وأشار الموقع إلى أن "وكالة المشتريات والتكنولوجيا واللوجستيات التابعة لوزارة الدفاع اليابانية (ATLA) وخلال معرض DSEI Japan 2023 كشفت لأول مرة عن نموذج لغواصات مسيرة من فئة XLUUV تعمل اليابان على تطويرها، وبهذا تحاول طوكيو مواكبة الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين كانتا قد أطلقتا مشاريع لتطوير مثل هذا النوع من الغواصات".

وتبعا للموقع فإن دولا أوروبية أيضا تعمل على مشاريع لتطوير غواصات مسيرة من نوع XLUUV منها فرنسا وألمانيا، وفي آسيا تعمل كوريا الجنوبية والصين على تطوير غواصات مسيرة كبيرة أيضا.

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وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن غواصات XLUUV اليابانية سيتراوح طول كل واحدة منها ما بين 10 إلى 15 م، وقطرها 1.8 م، وستكون شركة Mitsubishi Heavy Industries هي المقاول الرئيسي لتطوير هذه الغواصات في اليابان.

ومن جهتها أشارت (ATLA) إلى أن غواصات XLUUV اليابانية ستكون قادرة على الانتشار في المناطق البحرية البعيدة وستعمل بدرجة عالية من الموثوقية والاستقرار والقدرة على البقاء في الظروف والأماكن التي لا تتوفر فيها إمكانية دعم السفن، كما ستستخدم في مهام حماية الغواصات، وعمليات البحث والاستطلاع البحري، وعمليات مكافحة الألغام البحرية، وعمليات الحرب الإلكترونية.

المصدر: سلاح روسيا