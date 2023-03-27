علماء روس يحددون مستوى الإشعاع في الخضار باستخدام الأصباغ

يقترح علماء جامعة موسكو طريقة جديد لتحديد مستوى الإشعاع في المنتجات النباتية باستخدام صبغات تغير لون المحلول وفق جرعة الإشعاع.





ويشير المكتب الإعلامي للجامعة إلى أن هذه الطريقة تجعل من الممكن التحقق من جودة الخضار من دون استخدام معدات باهظة الثمن.

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ووفقا للخبراء، تتعرض معظم المنتجات الغذائية إلى الإشعاع بهدف تطهيرها وإطالة مدة صلاحيتها. وتعتمد فترة تعريض هذه المنتجات للإشعاع على نوع المنتج. فمثلا الحبوب والبذور (جزء مئوي من الكيلوغراي) في حين التوابل تحتاج إلى 10 كيلوغراي. وقد وضعت منظمة الصحة العالمية معايير آمنة لصحة الإنسان لتعريض المنتجات إلى الإشعاع. ولكن قبل تعريضها للإشعاع يجب التأكد من أنها لم تتعرض للإشعاع سابقا. لأن تعرضها المتكرر يضر بصحة المستهلكين.

وجاء في بيان المكتب "ابتكر فريق من الفيزيائيين والكيميائيين في جامعة موسكو نظاما يحدد بسرعة مستوى الإشعاع في المنتجات الغذائية النباتية الأصل".

وتعتمد الطريقة التي يقترحها الفريق على استخدام محلول يحتوي على أصباغ كاربوسيانين، حيث أن تغير كثافة اللون تعتمد على مستوى الإشعاع الذي تعرض له المنتج النباتي.

ويقول الباحث يفغيني سكوروبوغاتوف: "تعتمد سرعة تأكسد الصبغة على مستوى جرعة الإشعاع. إي أنه كلما ارتفع مستوى الجرعة تقل كثافة لون المحلول".

المصدر: تاس