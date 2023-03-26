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أعمال بناء في إنجلترا تكشف عن فسيفساء مذهلة "نابضة بالحياة"

العلوم والتكنولوجيا

أعمال بناء في إنجلترا تكشف عن فسيفساء مذهلة
Gettyimages.ru Danita Delimont
صورة تعبيرية
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أعلن فريق من علماء الآثار عن اكتشاف بقايا ما يعتقد أنه فيلا رومانية تتميز بفسيفساء مذهلة تحت موقع مخصص لبناء متجر في بريطانيا.

وعثر العلماء على بقايا فيلا رومانية في طريق وارينغتون في بلدة أولني بباكينغهامشير، جنوب شرق إنجلترا، وحمام يتميز ببلاط أحمر وأبيض وأزرق جميل.

وقال علماء الآثار إن الفسيفساء تتميز بـ "ألوان نابضة بالحياة وأنماط زخرفية معقدة" تتكون من البلاط الأحمر والأبيض والأزرق ".

ونفذت عمليات التنقيب مؤسسة Oxford Archaeology لصالح شركة التطوير العقاري Angle Property، نظرا لقرب الاكتشاف الحديث إلى الموقع الروماني في أولني.

وأشار الفريق إلى أن هذه الفسيفساء "بقايا أثرية ذات أهمية عالية"، وأن من المعتقد أن هناك الكثير من الآثار القديمة تمتد تحت طريق وارينغتون.

 ويتم حاليا تسجيل الفسيفساء وحفظها في الموقع من خلال إعادة دفن البقايا لحمايتها من أعمال البناء المخطط لها.

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وقال علماء الآثار إنه بعد المحادثات مع مجلس إنجلترا التاريخي ومجلس ميلتون كينز، تم الحفاظ على الفسيفساء في موقعها الأصلي، ما يعني أنه سيتم السماح للبناء بالاستمرار دون التسبب في إتلاف الاكتشاف الأثري.  

وكشفت حفريات سابقة أجريت في جميع أنحاء المدينة عن مستوطنات رومانية ومبان من العصور الوسطى.

وقال جون بوثرويد، كبير مديري المشروع في جامعة أكسفورد للآثار، لشبكة "بي بي سي": "نظرا لموقعها، توقعنا بعض الآثار الرومانية البارزة، لكن اكتشاف هذه الفسيفساء الرائعة تجاوز بكثير تلك التوقعات. القدرة على الحفاظ على بقايا أثرية بهذه الجودة والأهمية هي نتيجة رائعة".

ويعتقد الفريق أن العديد من الأجزاء الأخرى من العمل الفني القديم ما تزال مخبأة تحت طريق وارينغتون ولكن نظرا لموقعها لن يتم التنقيب عنها.

المصدر: ديلي ميل

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