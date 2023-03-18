لأول مرة: الدفاع الروسية تنشر فيديو أظهر العمل القتالي لمدرعة "تايفون – في دي في"

أظهر فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية مجموعة من أفراد الإنزال الروس اكتشفت نقطة استناد تعود لجيش نظام كييف بواسطة مسيّرة جوية.

ثم تم توجيه ضربة ساحقة إلى مواقع العدو.

وتقدمت مجموعة من المظليين من قاعدة قوات المظليين في "وليانوفسك" الروسية لتستولي على نقطة الاستناد العائدة للفصيلة راكبين مدرعات "تايفون – في دي في"، واستطاعت المجموعة الاقتراب من نقطة الاستناد إلى أقرب مسافة ممكنة، ثم أسكتت الوسائل النارية للعدو بنيران مدفع أوتوماتيكي عيار 30 ملم، ونزل أفراد المجموعة من المدرعة ليكملوا دحر العدو.

يذكر أن " تايفون" هي أسرة من المدرعات الروسية التي تتميز بأجهزة حماية قوية، وتخصص المدرعة لنقل مجموعات من المظليين وإصابة مراكز الاستناد المحصنة والمدرعات الخفيفة، وتم تطويرها بمشاركة 120 شركة ومؤسسة روسية. وبدأ استخدامها في القوات المسلحة الروسية عام 2014 .

جدير بالذكر أن مدرعة "تايفون - في دي في" تزن 19 طنا، ويمكن أن تنقل 12 فردا بسرعة 105 كيلومترات في الساعة. وتعد "تايفون" عربة مدرعة من كل الاتجاهات، ويمكن أن تتحمل دروعها رصاصا من عيار 12.7 و14.5 ملم

ويمكن إعادة تجهيز المدرعة لتعمل كعربة اتصال ومنصة ذاتية الحركة للمدفعية ومنصة للرافعة وعربة نقل ولإطلاق المسيّرات الجوية وعربة إجلاء وغيرها من النماذج الحربية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا