 
مباشر

لأول مرة: الدفاع الروسية تنشر فيديو أظهر العمل القتالي لمدرعة "تايفون – في دي في"

العلوم والتكنولوجيا

لأول مرة: الدفاع الروسية تنشر فيديو أظهر العمل القتالي لمدرعة
telmenews.ru
مشهد من الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uy5q

أظهر فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية مجموعة من أفراد الإنزال الروس اكتشفت نقطة استناد تعود لجيش نظام كييف بواسطة مسيّرة جوية.

ثم تم توجيه ضربة ساحقة إلى مواقع العدو.

وتقدمت مجموعة من المظليين من  قاعدة قوات المظليين في "وليانوفسك" الروسية لتستولي على نقطة الاستناد العائدة للفصيلة راكبين مدرعات "تايفون – في دي في"، واستطاعت المجموعة الاقتراب من نقطة الاستناد إلى أقرب مسافة ممكنة، ثم أسكتت الوسائل النارية للعدو بنيران مدفع أوتوماتيكي عيار 30 ملم، ونزل أفراد المجموعة من المدرعة ليكملوا دحر العدو.

يذكر أن " تايفون" هي أسرة من المدرعات الروسية التي تتميز بأجهزة حماية  قوية، وتخصص المدرعة لنقل مجموعات من المظليين وإصابة مراكز الاستناد المحصنة والمدرعات الخفيفة، وتم تطويرها بمشاركة 120 شركة ومؤسسة روسية. وبدأ استخدامها في القوات المسلحة الروسية عام 2014 .

جدير بالذكر أن مدرعة "تايفون - في دي في" تزن 19 طنا، ويمكن أن تنقل 12 فردا بسرعة 105 كيلومترات في الساعة. وتعد "تايفون" عربة مدرعة من كل الاتجاهات، ويمكن أن تتحمل دروعها رصاصا من عيار 12.7 و14.5 ملم

ويمكن  إعادة تجهيز المدرعة لتعمل كعربة اتصال ومنصة ذاتية الحركة للمدفعية ومنصة للرافعة وعربة نقل ولإطلاق المسيّرات الجوية وعربة إجلاء وغيرها من النماذج  الحربية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أبرز تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد بلقاء مع قناة RT في موسكو