ظاهرة تعزز اعتقاد البعض أنهم "كائنات غريبة" أتت من خارج الأرض!

تعتقد فئة من الناس أنها "نجوم النجوم"، أو "البذور النجمية"، التي أتت إلى الأرض من أبعاد أخرى للمساعدة على شفاء الكوكب وتوجيه البشرية نحو "عصر ذهبي"، فترة من السعادة والازدهار.

وقد يبدو الأمر جنونا إلى حد ما، لكن البحث على الإنترنت عن هذا المصطلح يُظهر أكثر من 4 ملايين نتيجة وهناك عشرات الأشخاص الذين ينشرون مقاطع فيديو على "تيك توك" و"إنستغرام" و"فيسبوك" ويعتقدون أنهم جاءوا من عالم آخر. وفي الواقع، يتلقى المحتوى الذي يحمل مصطلح #starseed أكثر من مليار مشاهدة على "تيك توك".

وعلى عكس "أرواح الأرض"، التي قيل إنها تتجسد على الأرض، تعتقد "بذور النجوم" أنها استيقظت من كوكب آخر لتولد هنا. وأنها قنوات بين العوالم الإلهية والأرض وأنها يمكن أن تنتقل بين المجرات عن طريق التأمل.

كما تعتقد أيضا أن بإمكانها التواصل "بلغة خفيفة" - شكل من أشكال التواصل يقال إنه يتجاوز القيود البشرية ويكون لغة الروح.

وتُنسب الفكرة على نطاق واسع إلى المؤلف براد ستايغر الذي كتب بغزارة عن المجهول وكان مهتما غاية الاهتمام بالحياة الفضائية والكائنات الفضائية. وفي كتابه الصادر عام 1976، Gods of Aquarius، قدم ستايغر فكرته حول أن بعض الناس ينحدرون من أبعاد أخرى.

ويدعي المؤمنون بهذا أن هناك عدة طرق لمعرفة ما إذا كنت من "فئة النجوم". وهي تتضمن البحث عن معنى الحياة والشعور بنقص الانتماء. وكونك روحانيا وامتلاكك إحساسا قويا بالحدس (المعرفة) هو أيضا من صفات البذرة.

ويقال أيضا إنهم عطوفون وحساسون ولديهم المزيد من مشكلات الصحة البدنية والعقلية لأن أرواحهم ليست معتادة على امتلاك جسم بشري. وتريد "بذور النجوم" مساعدة البشرية. لكن الحياة على الأرض تلتهمهم وتعيقهم ولذا يستعيدون طاقتهم بقضاء الوقت بمفردهم.

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ويقولون أيضا أن البذور النجمية لديها الرغبة في استكشاف وتجربة ثقافات ومجالات جديدة، ما يساعد الناس على تقديم رؤى جديدة للوجود. وتشمل الأمثلة نظريات (المؤامرة) الجديدة حول المجتمع، والتدخلات الصحية الشاملة، إلى جانب الأفكار عن الحضارات والأجانب القدامى.

اختر واقعك

قد تتعرف على بعض جوانب نفسك في الوصف أعلاه. كثير من الناس، على سبيل المثال، يبلغون عن البحث عن معنى الحياة إلى جانب الشعور بالنزوح أو عدم الانتماء في بعض الأحيان.

وفي الواقع، تظهر الأبحاث أن الشعور المنخفض بالانتماء غالبا ما يرتبط بالاكتئاب. ولكن ما الذي يجعل بعض الأشخاص الذين يعانون من مثل هذه المشاعر يقفزون إلى استنتاج مفاده أنهم يجب أن يكونوا من كوكب آخر؟ لا سيما بالنظر إلى أنه لم يتم العثور على حياة خارج الأرض على الإطلاق ولا يوجد دليل على أن الحياة الفضائية قد زارت الأرض.

مرحبا بك في تأثير فورير. سمي على اسم بيرترام فورير، عالم النفس الذي اكتشف لأول مرة أن من السهل جدا جعل الناس يوافقون على أوصاف غامضة عن أنفسهم.

ويعد مفهوم البذور النجمية شكلا من أشكال اعتقادات العصر الجديد. ويشير المصطلح إلى الممارسات الروحية البديلة التي تطورت خلال السبعينيات.

وعلى الرغم من اختلاف معتقدات العصر الجديد، إلا أن الفلسفات تشترك في سمات معينة: فهي تنظر إلى الوجود من منظور الكون وتركز على الروحانية وكذلك على الذات. فكر في البلورات وشفاء الطاقة والقدرات النفسية.

وتشمل الميزات الأخرى التناسخ والكارما وإمكانية الوصول إلى مستوى أعلى من الوعي.

ودعم معتقدات العصر الجديد - مثل بذور النجوم - آخذ في الازدياد. إنه يأتي من عدم الثقة في العلم والشكوك حول التصورات التقليدية للواقع. وعلى وجه الخصوص، السخرية من المجتمع الحديث ومحاولة إيجاد معنى في الحياة.

خيال ضد خيال

قد تدفع خصائص شخصية معينة بعض الناس أيضا إلى الإيمان بمفهوم البذور النجمية. على سبيل المثال، إذا كنت عرضة للخيال وغالبا ما تخلط بين الأحداث الخيالية والواقعية، فقد ترى أن نظرية الوعي الفضائي عميقة ومرغوبة.

ومن الناحية النفسية، يُعرف هذا باسم خطأ مراقبة المصدر، وهو نوع من أخطاء الذاكرة اللاواعية حيث يتم الخلط بين الشخص الحقيقي والدقيق وما هو غير الواقعي والمتخيل.

ويُشاهد عادة في مرض انفصام الشخصية وقد توصلت الأبحاث إلى وجود روابط بين اضطراب الشخصية الفُصامية - وهو اضطراب شائع يُعتبر شكلا خفيفا من الفصام - والإيمان بنظريات المؤامرة.

والتأثير الآخر الذي يمكن أن يشجع مثل هذه المعتقدات هو ما يعرف بالارتباك الأنطولوجي. ويحدث هذا عندما لا يستطيع الناس التمييز بين البيانات المجازية والواقعية مثل: "الأثاث القديم يعرف أشياء عن الماضي".

وقد يتم تفسيرها بشكل حرفي أكثر من كونها مجازية، وبالتالي تزيد من احتمالية أن يؤيد الناس النظريات العلمية الزائفة والمتجاوزة.

وهذا صحيح بشكل خاص عندما يُنظر إلى مصدر المعلومات على أنه جدير بالثقة وواسع المعرفة. ويُعرف هذا بتأثير أينشتاين، حيث تُمنح مصادر المعلومات الموثوقة مزيدا من المصداقية بسبب المصداقية الاجتماعية التي تمتلكها.

وفي حالة بذور النجوم، قد توفر العديد من الكتب التي تنشرها دور النشر الكبرى إحساسا بالأصالة وكذلك حقيقة أن عددا منها من أكثر الكتب مبيعا.

وفي الواقع، يبدو أن الحياة كما نعرفها، قد لا تكون مباشرة كما تخيلناها من قبل.

التقرير من إعداد كين درينكووتر، كبير المحاضرين والباحثين في الإدراك وعلم التخاطر، جامعة مانشستر متروبوليتان، وأندرو دينوفان، محاضر أول في علم النفس، جامعة هدرسفيلد، ونيل دجنال، قارئ في علم النفس الإدراكي التطبيقي، جامعة مانشستر متروبوليتان.

المصدر: ساينس ألرت