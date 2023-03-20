يمكن إطالة العمر بالتخلص من منتجين لمعالجة الدهون

يمكن أن تصبح المادة القادرة على إزالة النواتج الثانوية لعملية التمثيل الغذائي مفتاحا لإبطاء عملية الشيخوخة.





و تشير مجلة Current Biology إلى أن العلماء أجروا دراسة على الديدان والخميرة واكتشفوا أن مكافحة الآثار السامة لمادتي الغلسيرين والغليسرالدهايد قد تصبح الطريق إلى إطالة العمر.

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وقد أظهرت التجارب على ديدان Caenorhabditis elegans والخميرة أن تغيير عمل جين واحد فقط يزيد من طول عمرها بنسبة 50 بالمئة. ويعتقد الباحثون أن نفس الشيء يمكن أن يطبق على البشر، لأن لدى هذه الديدان أكثر من 70 بالمئة من الجينات المشتركة مع البشر.

ويفترض الباحثون أن تنشيط عمليات محددة في الجسم يؤدي إلى تحسين عملية التمثيل الغذائي لاثنين من المنتجات الثانوية لعملية التمثيل الغذائي للدهون، التي تتراكم بشكل طبيعي في أجسامنا بمرور الوقت. وعند شطر أحدهما (الغليسرين) مباشرة ، سيؤدي إلى تحلل المادة الثانية (الغليسرالديهيد).

و يعتقد أن الغليسرين والغليسرالديهيد لهما تأثير سام ، لذا فإن إزالتهما من الجسم يجب أن تعزز حظوظ الشيخوخة الصحية وطول العمر.

ووفقا للباحثين، تزداد كمية الغليسرين والغليسرالديهيد المتراكمة في الجسم مع مرور الوقت، نتيجة زيادة تراكم الدهون مع التقدم بالعمر.

المصدر: فيستي. رو