شركة روسية تطور هوائيات تستقبل إشارات "جي بي إس" و"غلوناس"

طوّر المهندسون في شركة "روس إلكترونيكا" من مدينة أومسك بغرب سيبيريا نماذج من الهوائيات المخصصة لاستقبال الإشارات الواردة من منظومتي "جي بي إس" و"غلوناس" للملاحة الفضائية.

وذلك استنادا إلى مشروع مستقبلي بادروا إلى تحقيقه. وقام المهندسون الشباب بوضع تكنولوجيا إنتاج مشعات سلبية تعتمد السيراميك العالي الحرارة مع ثابت عازل عالي.

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وسمح استخدام هذه البواعث بالحصول على أبعاد محدودة وخصائص تقنية يمكن مقارنتها بنظائرها المستوردة.

ويمكن أن تستخدم هذه الأجهزة في منتجات مدنية وتقنيات خاصة. ويُخطط العام الجاري للبدء في إنتاج الهوائيات الجديدة.

وقال مدير عام معهد "أومسك" للبحوث العلمية، فلاديمير بيريزوفسكي:" إن استخدام أحدث التكنولوجيات والحلول التقنية سمح للمهندسين الشباب بتطوير الأجهزة الوطنية الصنع التي لا تقل فاعلية عن مثيلاتها الأجنبية.

وتعتبر تلك التقنيات ضرورية في ظل الأوضاع المعاصرة لضمان السيادة التكنولوجية في بلادنا. ونخطط لإطلاق إنتاجها الصناعي على دفعات عام 2023".

وقد حصلت التكنولوجيا على تقييم عال لدى لجنة تحكيم المسابقة الشبابية التي تولى إجراءها الاتحاد الروسي للجمعيات الهندسية والاجتماعية "أمل روسيا".

وقد منح الاتحاد المهندسين من مدينة "اومسك" جائزة "أولويات التنمية العلمية التكنولوجية الروسية". وتعد الجائزة أعلى اعتراف بالإنجازات التي حققها المهندسون الشباب والأخصائيون في مجال العلم والتقنيات والثقافة والأدب والفنون والإعلام من جانب المجتمع العلمي الروسي

المصدر: نوفوستي