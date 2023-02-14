بريطانيا تجهّز فرقاطاتها الحربية بمروحيات مسيّرة

أعلن موقع Naval News أن وزارة الدفاع البريطانية وقعت عقودا لتجهيز فرقاطاتها الحربية بمروحيات مسيرة جديدة.

وجاء في منشور على الموقع "وقعت شركتا Thales وSchiebel عقودا مع وزارة الدفاع البريطانية لتزويد فرقاطات Type-23 البريطانية بمروحيات S-100 المسيّرة".

وتبعا للمنشور فإن شركة Thales قد طورت تقنيات مراقبة واستطلاع عالية الدقة لمروحيات S-100 ، وستضمن تكامل هذه التقنيات مع التقنيات التي طورتها شركة Schiebel الأسترالية لتلك الطائرات أيضا، لتكون هذه المروحيات قادرة بنفس الوقت على العمل مع فرقاطات Type-23 التابعة لسلاح البحرية البريطاني.

إقرأ المزيد

وأشار الموقع إلى أن طائرات S-100 المسيّرة كانت قد خضعت للعديد من الاختبارات سابقا، وتجاوز عدد ساعات اختبارات الطيران عليها 100 ألف ساعة، وتم اعتمادها من قبل قوات البحرية في ألمانيا وأستراليا وتايلاند.

وتتميز هذه المروحيات بقدرات الإقلاع والهبوط بشكل عمودي ما يسهل استعمالها مع السفن والمركبات البحرية، ويمكنها التحليق لمدة 6 ساعت متواصلة، كما تصل هذه المدة لـ 10 ساعات في حال تجهيزها بخزانات وقود إضافية، ويمكن لهذه المروحيات الطيران بسرعة 220 كلم/سا، والوصول إلى ارتفاع 5500 م.

المصدر: سلاح روسيا