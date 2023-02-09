روسيا تطور جيلا جديدا من المروحيات

أعلنت وسائل إعلام روسية أن الخبراء في البلاد سيتعاونون على تطوير مروحيات جديدة بمواصفات خاصة.

وحول الموضوع قال رئيس مؤسسة "Spetssvyaz" الروسية، إيفان غايتشينيا: "خلال فعاليات معرض NAIS-2023 للطيران المدني وقعت مؤسستنا مع شركة Berkut الروسية اتفاقية تعاون في مجال الطيران وتطوير جيل جديد من المروحيات".

وأضاف: "الاتفاقية التي وقعت عليها أنا والمدير العام لشركة Berkut تضمن تعاوننا لإيجاد حلول لتطوير تقنيات مبتكرة في مجال النقل الجوي، وتنص على التعاون في تطوير المشاريع والخدمات اللوجستية للطيران، وتطوير طائرة مروحية تؤمن حماية عالية لطاقمها وللمعدات التي ستنقلها ".

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وأشار غايتشينيا إلى أن التعاون مع شركة Berkut سيساهم بتطوير طائرات وتقنيات طيران جديدة، الأمر الذي سيساعد في تطوير إمكانيات نقل البضائع في المناطق التي يصعب الوصول إليها ومناطق أقصى الشمال الروسي.

وتعمل روسيا حاليا على العديد من المشاريع لتطوير طائرات ومروحيات ودرونات جديدة للخدمات المدنية، كما تعمل على مشاريع لتطوير تقنياتها الخاصة للاستغناء كليا عن المعدات الأجنبية التي تستعمل في صناعة الطيران.

المصدر: سلاح روسيا