بريطانيا تعدّل سفنها الحربية وتجهزها بصواريخ عالية الدقة

أعلن موقع Naval News أن بريطانيا تعمل على تعديل سفنها الحربية لتجهّزها بصواريخ جديدة مضادة للأهداف البحرية.

وجاء في منشور على الموقع "في قاعدة ديفونبور البحرية في بليموث بدأت عملية تحديث سفينة Somerset من فئة Type-23 التابعة لسلاح البحرية البريطاني، لتصبح هذه السفينة قادرة على إطلاق صواريخ NSM عالية الدقة، ومن المتوقع أن ينتهي تعديل السفينة في غضون سنة".

وفي نوفمبر 2022 كانت شركة Kongsberg النرويجية قد أعلنت أنها وقعت صفقة مع الحكومة البريطانية لتجهيز السفن الحربية في الجيش البريطاني بصواريخ NSM، وتبعا لبنود الصفقة فإن 11 فرقاطة بريطانية من نوع Type-23، و6 مدمرات بريطانية من فئة Type-45 سيتم تجهيزها بالصواريخ المذكورة.

وأشارت الخدمة الصحفية لسلاح البحرية البريطاني إلى "أن التعاون مع الشركة النرويجية سيسمح لبريطانيا بزيادة عدد سفنها الحربية المجهزة بصواريخ NSM العالية الدقة، وأن هذه الصواريخ ستحل محل صواريخ هاربون القديمة، وبحلول عام 2030 من المفترض أن تحصل السفن الحربية البريطانية على جيل جديد من الصواريخ الضاربة العالية الدقة".

إقرأ المزيد

وتنتمي صواريخ NSM إلى الجيل الخامس من الصواريخ البحرية المتوسطة المدى ، ويمكنها التعامل مع مختلف أنواع الأهداف البحرية والبرية على مسافات تصل إلى 185 كلم، ويمكن لهذه الصواريخ التحليق على ارتفاعات منخفضة، فضلا عن تصنيعها من مواد خاصة، ما يصعّب عملية اكتشافها من قبل الرادارات المعادية.

ويبلغ طول كل صاروخ من هذا النوع 3.96 م، ووزنه 407 كلغ، ويمكنه التحليق بسرعات تتراوح ما بين 858 و1103 كلم/سا.

المصدر: سلاح روسيا