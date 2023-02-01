علماء جامعة روسية يبتكرون تكنولوجيا لتمديد نضارة الفواكه والخضار

ابتكر علماء مركز أجهزة التكنولوجيا الفائقة بالجامعة الفيدرالية الجنوبية تكنولوجيا للمحافظة على الفواكه والخضروات طازجة فترة أطول، يمكن استخدامها في المنازل وفي المنشآت الصناعية.

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وتقول آنا بنيفسكايا المشرفة على المشروع: "نختبر قدرة المواد التي نقوم بتركيبها في المعهد، على امتصاص الغازات التي تسرع عملية نضوج الفواكه والخضروات. وهذه المادة هي كيس فيه مسحوق بعد فتحه يبدأ بامتصاص الإثيلين من الهواء الجوي، ما يساعد على بقاء المنتجات طازجة فترة أطول. و في نفس الوقت، يمنع الغاز الموجود فيه هذا عملية نضوجها، أي أنه يؤدي وظيفة مزدوجة، ما يطيل نضارة المنتجات بفعالية عالية. فمثلا إذا كان الموز في الظروف العادية يبقى طازجا مدة أسبوع واحـد، فإنه باستخدام الاختراع الجديد سيبقيه طازجا مدة شهر تقريبا".

ووفقا لها، يمكن باستخدام كمية محدودة من مسحوق مادة ذات مسامات نانوية الحفاظ على كمية كبيرة من الفواكه والخضروات طازجة فترة طويلة.

وتقول: "مثلا لدينا فواكه محفوظة في حاوية، ونضع بجانبها الكيس المحتوي على المسحوق، فعند فتح الكيس ينبعث منه الغاز وهذا يكفي للحفاظ على كميات مختلفة. لذلك فإن هذا الاختراع يمكن استخدامه في المنازل وفي قطاع الصناعات".

المصدر: تاس