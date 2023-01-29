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بريطانيا تصنع سفينة حربية من الجيل الجديد لجيشها

العلوم والتكنولوجيا

بريطانيا تصنع سفينة حربية من الجيل الجديد لجيشها
youtube/Forces News
صورة تعبيرية
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ذكرت وسائل إعلام أن بريطانيا بدأت بتصنيع سفينة جديدة من نوع Type-31 لصالح سلاح البحرية في جيشها.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "حوض بناء السفن التابع لشركة Babcock International في اسكتلندا شهد يوم الثلاثاء الماضي احتفالية خاصة لقطع أول فولاذ ستصنع منه سفينة جديدة من نوع Type-31 لصالح سلاح البحرية البريطاني، وحضر الاحتفالية وزير الدفاع البريطاني وعدد من الشخصيات العسكرية، وممثلون عن الشركة المصنعة للسفينة".

وكانت شركة Babcock International البريطانية قد فازت عام 2019 بمناقصة لصنع خمس سفن عسكرية جديدة من نوع Type-31 لصالح الجيش البريطاني، وأشارت بنود المناقصة حينها إلى أن تكلفة صناعة السفينة الواحدة من هذه السفن لن تتجاوز الـ 250 مليون جنيه استرليني.

وتعتبر سفن Type-31 الجديدة نماذج معدّلة عن فرقاطات Arrowhead-140 القتالية المعتمدة حاليا في سلاح البحرية الدنماركي، ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن نحو 140 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه أكثر من 6500 طن، كما يمكنها الإبحار لمسافات تزيد عن 9000 ميل في كل مهمة، وبسرعة تصل إلى 26 عقدة بحرية.

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ومن المقرر أن يتم تسليح هذه السفن بأحدث منظومات Sea Zeptor الصاروخية المضادة للأهداف الجوية، ومدافع من عيار 57 ملم، ومدافع Bofors من عيار 40 ملم، وأن تجهّز بمنصات لحمل المروحيات العسكرية.

المصدر: سلاح روسيا

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