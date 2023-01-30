 
مباشر

بريطانيا..العثور في كهف على رفات بشري عمره 11 ألف عام

العلوم والتكنولوجيا

بريطانيا..العثور في كهف على رفات بشري عمره 11 ألف عام
2023 The University of Central Lancashire
صورة من الموقع
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/umnf

عثر فريق دولي من علماء الآثار برئاسة علماء الآثار من جامعة سنترال لانكشاير البريطانية في كهف بمقاطعة كمبريا، على عظام بشرية عمرها 11 ألف عام.

إقرأ المزيد
اكتشاف أقدم قبر بشري في إفريقيا
اكتشاف أقدم قبر بشري في إفريقيا



ويشير الموقع الالكتروني للجامعة، إلى أن علماء الآثار عثروا على هذه البقايا البشرية في كهف Heaning Wood Bone. وتعتبر هذه العظام أقدم البقايا البشرية التي عثر عليها في شمال بريطانيا.

ويذكر أن علماء الآثار عثروا عام 2013 على بقايا بشرية في كهف Kents Bank Cavern المجاور ، عمرها 10 ألاف عام.

وتجدر الإشاة إلى أن عمليات الحفر والتنقيب تجري في كهف Heaning Wood Bone منذ عام 2016 . وقد أثبت فريق العلماء أن ثمانية أشخاص على الأقل دفنوا في هذا الكهف. وعلى الرغم أن بقاياهم مجزأة، إلا أن القطع الأثرية التي يعثر عليها تشير إلى أن احتمال دفنهم بهذه الصورة كان مقصودا.

وقد حدد العلماء أن عمر بعض القبور في الكهف 4000 عام والبعض الآخر 5500 عام.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا