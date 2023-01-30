بريطانيا..العثور في كهف على رفات بشري عمره 11 ألف عام

عثر فريق دولي من علماء الآثار برئاسة علماء الآثار من جامعة سنترال لانكشاير البريطانية في كهف بمقاطعة كمبريا، على عظام بشرية عمرها 11 ألف عام.

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ويشير الموقع الالكتروني للجامعة، إلى أن علماء الآثار عثروا على هذه البقايا البشرية في كهف Heaning Wood Bone. وتعتبر هذه العظام أقدم البقايا البشرية التي عثر عليها في شمال بريطانيا.

ويذكر أن علماء الآثار عثروا عام 2013 على بقايا بشرية في كهف Kents Bank Cavern المجاور ، عمرها 10 ألاف عام.

وتجدر الإشاة إلى أن عمليات الحفر والتنقيب تجري في كهف Heaning Wood Bone منذ عام 2016 . وقد أثبت فريق العلماء أن ثمانية أشخاص على الأقل دفنوا في هذا الكهف. وعلى الرغم أن بقاياهم مجزأة، إلا أن القطع الأثرية التي يعثر عليها تشير إلى أن احتمال دفنهم بهذه الصورة كان مقصودا.

وقد حدد العلماء أن عمر بعض القبور في الكهف 4000 عام والبعض الآخر 5500 عام.

المصدر: نوفوستي