شركة بايكار: "بيرقدار قزل ألما" تجتاز اختبار "تعريف النظام" (فيديو)

اجتازت الطائرة المسيرة القتالية التركية "بيرقدار قزل إلما" بنجاح اختبار "تعريف النظام" في طيرانها الثاني.

إقرأ المزيد

وقالت شركة بايكار في بيان، أمس الاثنين: "أكملت الطائرة المسيرة المقاتلة بيرقدار قزل ألما الأولى من نوعها في تركيا والمطورة وطنيا برأس مال شركتنا بشكل كامل".

"بيرقدار قزل ألما"، أول طائرة مقاتلة تركية بدون طيار، تم تطويرها محليا، ونجحت خلال العام الجاري في تنفيذ أول رحلة لها استعدادا للقيام بتنفيذ المهام العملياتية.

"بيرقدار قزل ألما" البالغ وزنها عند الإقلاع 6 أطنان، ستكون قادرة على حمل ما وزنه الأقصى 1500 كيلوغرام، كما جرى تصميمها لاستخدام ذخائر مطورة محليا.

المقاتلة المسيرة التركية "قزل إلما" تجتاز الاختبار الثاني بنجاح pic.twitter.com/9OqQotqrqp — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 23, 2023

المصدر: الأناضول