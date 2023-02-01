العلماء الصينيون يتحكمون في تفاعلات كيميائية على مستوى الذرة

تعلمت الصين كيفية التحكم في التفاعلات الكيميائية على المستوى الذري.

والعلماء الصينيون هم الأوائل في العالم الذين تعلموا كيفية التحكم في التفاعلات الكيميائية على مستوى الذرات الفردية، أفادت بذلك "خدمة الأخبار المركزية" الروسية.

ولأول مرة في تاريخ العلم ، طوّر الكيميائيون الصينيون وطبقوا بنجاح طريقة تسمح لهم بالتحكم في التفاعلات الكيميائية على المستوى الذري بدقة لم يسبق لها مثيل.

إقرأ المزيد

وكانت الطرق الرئيسية لتنظيم التفاعلات الكيميائية إلى حد الآن هي المحفزات وضبط درجة الحرارة والضغط، ثم استنفدت إمكانيات الطرق الكلاسيكية تماما.

وانتقل العلماء الصينيون إلى توجيه الجسيْمات المصطدم بعضها ببعض ، ما أصبح من أهم العوامل في تحقيق التفاعلات الكيميائية. والطريقة الجديدة التي يستخدم فيها شعاع الليزر للتحكم في اتجاه جزيئات الهيدروجين والديوتيريوم تسمح بتنظيم التفاعلات الكيميائية على مستوى جديد تماما.

ويخطط العلماء الصينيون في المستقبل القريب لتطبيق هذه الطريقة في استخدام الذرات الثقيلة مثل الفلور والكلور. وسيؤدي هذا الإنجاز الذي أحرزه العلماء الصينيون إلى الإنتاج الأكثر كفاءة لمواد كيميائية أنظف، ما سيؤدي يدوره إلى ظهور مواد وأدوية جديدة.

المصدر: runews24.ru

المصدر: تاس