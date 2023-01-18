أكبر طائرة حجما في العالم تكمل رحلة تجريبية محطمة الأرقام القياسية خلال 6 ساعات

حلقت أكبر طائرة في العالم يبلغ طول جناحيها 383 قدما مؤخرا في السماء فوق صحراء موهافي في كاليفورنيا لإكمال رحلة تجريبية استغرقت ست ساعات لتحقق رقما قياسيا جديدا.

وأجرت الطائرة Stratolaunch Roc، أو Roc، رحلتها التجريبية الثانية صباح الجمعة أثناء حملها لمركبة اختبار الفصل Talon-A.

وتعد Talon-A (TA-O) طائرة اختبار قابلة لإعادة الاستخدام يبلغ طولها 28 قدما ويمكنها نقل الحمولات بسرعة تفوق سرعة الصوت - أكثر من خمسة أضعاف سرعة الصوت. وتعد الرحلة خطوة مهمة لتقدم الشركة نحو اختبار الفصل وأول رحلة تفوق في سرعتها سرعة الصوت من TA-1 خلال النصف الأول من عام 2023.

وتضمنت الأهداف الأساسية لرحلة يوم الجمعة، وهي الرحلة التاسعة للمركبة، الطيران خارج منطقة موهافي المحلية لأول مرة وتقييم بيئة الفصل.

وقال زاكاري كريفور، الرئيس التنفيذي ورئيس شركة ستراتولونش، في بيان: "يواصل فريقنا المذهل إحراز تقدم في الجدول الزمني للاختبار".

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وتعد اختبارات طيران Talon-A واحدة من سلسلة مركبات Talon التي تعمل بالطاقة الصاروخية التي طورتها Stratolaunch والتي يمكن أن تصل إلى سرعات تصل إلى 6 Mach، أو ستة أضعاف سرعة الصوت.

وستجري Roc الآن اختبار إسقاط للنموذج الأولي Talon-A فوق المحيط الهادئ في ديسمبر. وإذا نجحت الشركة، فقد نجح هدفها ألا وهو إطلاق أول مركبة اختبار تفوق سرعة الصوت، Talon-A TA-1.

وتتقدم Stratolaunch أيضا في تصنيع مركباتها حيث تفوق سرعة الأولى والثانية سرعة الصوت ويمكن إعادة استخدامهما بالكامل، TA-2 وTA-3.

وقال كريفور: "سيوفر التقييم الشامل لظروف الإطلاق بيانات لتقليل المخاطر وضمان إطلاق نظيف وآمن لـ Talon-A خلال الاختبارات المستقبلية. نحن متحمسون لما ينتظرنا هذا العام حيث نقدم خدمة اختبار الطيران التي تفوق سرعتها سرعة الصوت على الإنترنت لعملائنا والأمة".

ويخطط الملاك الجديد للعملية الطموحة في البداية لاستخدامها كطائرة حاملة لإطلاق مركبات أبحاث الطيران التي تفوق سرعتها سرعة الصوت التي يعاد استخدامها.

وتحتوي طائرة Roc بشكل H على جسمين توأمين. فهي مثل الطوف، وهو مركبة مائية متعددة الهياكل تتميز بهيكلين متوازيين متساويين في الحجم، وتأخذ Roc طاقما من ثلاثة أشخاص - طيار ومساعد طيار ومهندس طيران.

ويحتوي جسم الطائرة الأيسر على ما يشبه قمرة القيادة مع نوافذ للمشاهدين، لكن القسم فارغ وغير مضغوط.

المصدر: ديلي ميل