وكالة "تاس" تفيد بإنتاج دفعة أولى من طوربيدات "بوسيدون" النووية المسيّرة

تم إنتاج دفعة أولى من طوربيدات "بوسيدون" النووية المسيّرة ستستخدمها غواصة "بلغورود" النووية الروسية الإستراتيجية.

أعلن ذلك مصدر مقرّب من وزارة الدفاع الروسية، وقال إن الغواصة ستتسلم تلك الطوربيدات عما قريب، وأضاف أن اختبارات الأجزاء الرئيسية للطوربيد قد أنجزت.

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يذكر أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو كان قد أعلن عام 2019 عن نجاح اختبار طوربيد "بوسيدون" النووي المسيّر وأشار إلى أن غواصة "بلغورود" الحاملة لتلك الطوربيدات قد تم إنزالها في البحر. وتنتهي الآن اختباراتها الأخيرة.

فيما أفادت صحيفة La Repubblica الإيطالية مؤخرا بمخاوف الناتو بشأن احتمال إطلاق هذا الطوربيد الخطير من قبل غواصة "بلغورود".

بينما أفادت صحيفة "إزفيتسيا" الروسية بأن غواصة "خاباروفسك" الروسية قد تحمل هي أبضا طوربيدات"بوسيدون". ويتوقع أن تنزل تلك الغواصة في البحرعام 2023.

يذكر أن الناتو قد أطلق على هذا الطوربيد اسم "سلاح يوم القيامة" لقدرته على إثارة إعصار إشعاعي بالقرب من أي شاطئ.

وقالت صحيفة La Repubblica إن استخبارات الناتو قد وزّعت على الدول الأعضاء في الحلف تقريرا عن تنقلات غواصة "بلغورود" التي يمكن أن تُطلق طوربيد "بوسيدون" بهدف اختباره في أي وقت وفي أي مكان.

جدير بالذكر أن غواصة واحدة يمكن ان تتزود بـ 6 طوربيدات نووية مسيّرة من هذا النوع. وتنحصر مهمة الطوربيد في تدمير القواعد البحرية للعدو المحتمل.

يذكر أن طوربيد "بوسيدون" يمكن أن يسير ذاتيا لمدة غير محدودة، ويقوم بمناورات بسرعة هائلة، ما يمنع الغواصات المعادية من اكتشافه واعتراضه. بينما بوسع "بوسيدون" كشف الغواصات المعادية وتدميرها. كما بمقدور بضع غواصات مزودة بطوربيدات" بوسيدون" فرض السيطرة على منطقة المحيط المتجمد الشمالي كلها، لمنع أي غواصة من دخولها.

المصدر: تاس