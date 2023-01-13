المؤسسات الروسية ستكون مستهدفة من قراصنة الإنترنت هذا العام

رجح خبراء شركة "بوزيتيف تكنولوجيا" للأمن السيبراني، أن تشكل المؤسسات الروسية هدفا لقراصنة الإنترنت هذا العام.

وأفاد بيان أصدرته الشركة اليوم الخميس: "يتوقع خبراء شركة "بوزيتيف تكنولوجيا" للأمن السيبراني، حدوث تغييرات في خريطة التهديدات السيبرانية خلال عام 2023، ولن تكون أهداف المهاجمين تحصيل مكاسب مالية أو المطالبة بفدية مالية، وإنما تعطيل أنشطة المؤسسات، وبالتالي إيقاف العمليات التكنولوجية الهامة".

وأضاف البيان، "وفق تقديرات الخبراء ستكون هناك زيادة في عدد الهجمات السيبرانية على مستخدمي الشبكات الاجتماعية والمراسلات الفورية (الإلكترونية)، بالإضافة لزيادة الهجمات على المواقع الموثوقة، التي يعتمد عليها المستخدمون للوصول إلى العديد من الخدمات".

كما حذر الخبراء من محاولات قراصنة الإنترنت التسلل بهدف الوصول للبيانات السرية للمرضى وموظفي المؤسسات الطبية، بهدف ابتزازهم مالياً، بالإضافة لاختراق المواقع والتطبيقات الطبية التي تقدم خدماتها عن بُعد

سبوتنيك