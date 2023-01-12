الصين تزوّد باكستان بسفن حربية جديدة

ذكر موقع Global Times أن سلاح البحرية الباكستاني سيحصل العام الجاري على سفن قتالية جديدة صنعت في الصين.

ونقل الموقع عن رئيس سلاح البحرية الباكستاني قوله "إن الجيش الباكستاني سيحصل عام 2023 على زوج من سفن Type-054A / P التي تم تصنيعها في الصين، وأن حصول بلاده على هذه السفن يرمز إلى الصداقة القوية والتقارب التاريخي بين بلده والصين".

وتبعا للموقع فإن باكستان كانت قد وقعت مع الصين عام 2017 عقودا للحصول على سفينتين عسكريتين من نوع Type-054A، وعام 2018 وقعت عقودا إضافية للحصول على زوج آخر من هذه السفن.

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وكان سلاح البحرية الباكستاني قد أشار في وقت سابق إلى أن فرقاطات Type- 054A المتعددة الأغراض مجهزة بأحدث الوسائل لمكافحة التهديدات الجوية والبرية والبحرية المعادية، وستكون أكثر السفن الموجودة في جيش البلاد تقدما من الناحية التقنية والقتالية.

ويبلغ طول كل سفينة من سفن Type-054A نحو 134م ، وعرضها 16 م، كما تسلحت كل واحدة بـ 32 حجرة لإطلاق صواريخ HQ-16 المضادة للأهداف الجوية، ومنصتين لإطلاق صواريخ C-803 المضادة للسفن، ومنصات لإطلاق طوربيدات من عيار 324 ملم.

المصدر: سلاح روسيا