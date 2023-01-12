ناقلة بترول تعمل بالغاز المسال تنضم إلى الأسطول المدني البحري الروسي

تسلّمت شركة "سوف كوم فلوت" الروسية للمواصلات البحرية ناقلة بترول من الجيل الجديد تعمل بالغاز المسال.

وأطلقت عليها تسمية "أوكيانسكي بروسبيكت" (الجادة البحرية) وبلغت إزاحتها 112600 طن. وتم بناؤها في شركة "زفيزدا" للسفن.

أفاد بذلك ناطق باسم شركة ""سوف كوم فلوت" وقال إن مصرف "في تي بي" الروسي هو الذي تولى تمويل مشروع بناء السفينة.

إقرأ المزيد

يذكر أن "أوكيانسكي بروسبيكت" هي السفينة البحرية الأولى ضمن أسرة السفن من طراز "أفروماكس" وتتألف من ناقلتيْن مدنيتين. وطلبت بناءهما شركة "سوف كوم فلوت" من شركة "زفيزدا" للسفن.

وتستخدم السفينة الغاز الطبيعي المسال gas condensate كوقودٍ عاملٍ أساسي، الأمر الذي يسمح بالحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وأكسيدات النيتروجين وأكسيد الكبريت إلى الغلاف الجوي للأرض. وستخصص ناقلة البترول لنقل النفط الذي تصدره روسيا إلى بلدان أخرى.

يبلغ طول السفينة 250 مترا، وعرضها 44 مترا، وطاقمها 21 بحارا. وبمقدورها كذلك قطع الجليد، ما يسمح بنقل النفط من الموانئ الروسية، بما في ذلك موانئ بحر البلطيق والمحيط الهادئ، صيفا وشتاء.

وقد أطلقت على السفينة المدنية تسمية "جادة المحيط" نسبة إلى جادة رئيسية في مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا.

وبدأ هذا التقليد من سفينة مدنية بُنيت عام 2002 وأطلقت عليها تسمية "جادة نيفسكي" نسبة إلى الشارع الرئيسي في بطرسبورغ.

يذكر أن شركة "زفيزدا" الروسية للسفن قد حصلت على حجوزات من الحكومة الروسية ببناء 20 سفينة مدنية بإزاحة إجمالية تساوي مليوني طن.

المصدر: نوفوستي