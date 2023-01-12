دراسة تحذر من انخفاض أعداد الطفيليات البحرية

لا تعد جميع الطفيليات سيئة، وفي عالم سريع التغير، قد تكون بحاجة إلى حمايتنا، لكن لا يبدو أنها تحصل عليها.

في الواقع، في ثاني أكبر مصب في الولايات المتحدة، نسب العلماء الموت الجماعي إلى الكائنات البحرية التي تعتمد على مضيفات تعيش بحرية للبقاء على قيد الحياة.

وتوصل باحثون في جامعة واشنطن إلى أن أعداد الطفيليات في Puget Sound انخفضت على مدار الـ140 عاما الماضية، من عام 1880 إلى عام 2019، بنسبة 38% لكل درجة مئوية من احترار سطح البحر.

وتعد الدراسة أكبر وأطول مجموعة بيانات عن وفرة الطفيليات تم جمعها في أي مكان في العالم، والنتائج أسوأ مما كان يخشى بعض دعاة الحفاظ على البيئة. والطفيليات هي الخيوط غير المرئية التي تساعد على ربط شبكات الطعام معا. ومن غير الواضح كيف ستتأقلم النظم البيئية مع الوضع الجديد من دون تأثيرها.

وقال عالم الطفيليات تشيلسي وود، من جامعة ويسكونسن: "النتائج مصدر قلق حقيقي إذا كنت تهتم بالتنوع البيولوجي أو إذا كنت تعرف أي شيء عن الطفيليات".

ويقول وود إنه إذا لوحظت نفس درجة الخسارة بين الثدييات أو الطيور، فسيؤدي ذلك إلى اتخاذ إجراءات حماية على الفور.

وعلى سبيل المثال، انخفض تعداد الطيور في أمريكا الشمالية بنسبة تزيد قليلا عن 6% خلال عقد من عام 1970 إلى عام 2017، وهي باتت تظهر بشكل كبير في خطط الحفظ كنوع.

وللمقارنة، لا أحد يهتم حقا بالطفيليات. فعادة ما يُنظر إلى تناقص عدد المخلوقات التي تستنزف حياة الآخرين على أنه أمر جيد. لكن هذه وجهة نظر عفا عليها الزمن وتتجاهل الصورة الأكبر.

فيتفق العديد من العلماء اليوم على أن تغير المناخ يدفع الأرض نحو انقراض جماعي، لكن السيناريو يبدو أسوأ عندما تفكر في أننا لم نأخذ في الحسبان مدى اعتماد أشكال الحياة على الأرض على الطفيليات (الغالبية العظمى من غير الموصوفة).

وفي الوقت الحالي، هناك عدد قليل جدا من المسوحات البيئية التي تنظر في حال الطفيليات، وتغفل جهود الحفظ دائما دورها الضامّ في الموائل، على الرغم من دورها الواسع النطاق والأساسي في الحفاظ على التوازن البيئي.

وفي عام 2020، على سبيل المثال، احتل مختبر وود في جامعة ويسكونسن عناوين الصحف عندما وجد أن ثمة دودة طفيلية معينة في المأكولات البحرية النيئة زادت كميتها 280 ضعفا منذ السبعينيات.

ولكن ليست أمور كل الطفيليات تسير على ما يرام. في الواقع، ربما يعاني الكثير منها من أزمة المناخ الحالية. ومثل الفقاعات في وعاء الغليان، تختفي بوتيرة أسرع مما يمكننا عدها.

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وفي النتائج الأخيرة من Puget Sound، يبدو أن الطفيليات التي تحتوي على ثلاثة مضيفات أو أكثر (ما يزيد قليلا عن نصف جميع الطفيليات التي تم أخذ عينات منها) معرضة بشكل خاص لارتفاع درجة حرارة المياه.

وبالنسبة للسبب، من المحتمل أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى تعريض الطفيليات لخطر فسيولوجي مباشر، أو، بدلا من ذلك، قد يؤثر ارتفاع درجة حرارة المياه على توفر وصلاحية مضيفها.

وفي كلتا الحالتين، كلما زاد عدد العوائل التي يجب أن يرتد الطفيل بينها، أصبح أكثر عرضة للخطر بسبب التغيرات في المناخ.

ومن بين الطفيليات العشرة التي حددها وود والتي انقرضت بحلول عام 1980 في Puget Sound، تسعة منها لديها دورات حياة تعتمد على ثلاثة مضيفات أو أكثر.

وإذا كان Puget Sound يشبه الأنظمة البيئية الأخرى في العالم، فإن وود يعتقد أن خسائر الطفيليات يمكن أن تتطابق أو حتى تتجاوز معدل الانقراض الجماعي الذي يحدث بين الأنواع الحية الحرة.

لكن لا أحد يستطيع أن يقول على وجه اليقين ما إذا كان هذا هو الحال دون اتباع باحثين آخرين خطى وود.

ويعتقد وود أن النظرة الحالية للطفيليات تشبه الطريقة التي اعتبر بها الناس ذات يوم من الحيوانات المفترسة الرئيسية، مثل الذئاب أو الدببة، في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. ولقرون، كان البشر يصطادون آكلات اللحوم الكبيرة إلى درجة قريبة من الانقراض بسبب الخوف والغضب.

ولم يتضح للعلماء ما تم إنجازه إلا في منتصف القرن العشرين. لقد أزال العالم بشكل منهجي بعض أهم العوامل المحركة والهزات في النظم البيئية على حساب الموائل في جميع أنحاء العالم.

وكما اتضح، لم تكن الحيوانات المفترسة في القمة من الآفات المدمرة؛ فقد كانت مثابة مثبتات الموائل الأساسية. وساعدت إعادة إدخالها في الموائل على ازدهار النظم البيئية مرة أخرى.

ويقول وود: "هذا هو المكان الذي نتواجد فيه بالنسبة للطفيليات، نحن في هذه اللحظة التي يبدأ فيها البحث في تراكم يفرض اقتراح مدى قوة الطفيليات في نظام بيئي. لكن هذه المعلومات لم تتسرب بعد إلى الجمهور".

وفي عام 2017، توقعت دراسة أجريت على 457 نوعا من الطفيليات أن ما يصل إلى 10% منها يمكن أن ينقرض بحلول عام 2070، بما في ذلك 30% من الديدان الطفيلية. وبدافع من النتائج، أنشأ الباحثون أول "قائمة حمراء" للطفيليات المهددة بالانقراض.

وفي عام 2020، انضم وود إلى باحثين مشابهين له في التفكير من جميع أنحاء العالم لتفصيل خطة مكونة من 12 هدفا للحفاظ على الطفيليات في المستقبل.

وأخبر كولين كارلسون، وهو معد مشارك في الورقة The Atlantic في عام 2015 أن نقطة البداية هي التوقف عن تدمير الطفيليات لحظة العثور عليها.

وعلى عكس الحيوانات المفترسة، يصعب معرفة الطفيليات إذا كنت لا تبحث عنها حثيثاً. والعثور عليها ليس فعلَ سحرٍ أبدا.

نشرت الدراسة في PNAS.