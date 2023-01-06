 
مباشر

دراسة تتوقع مصير الأنهار الجليدية في العالم

العلوم والتكنولوجيا

دراسة تتوقع مصير الأنهار الجليدية في العالم
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ui8b

خلصت دراسة علمية جديدة إلى أن ثلثي الأنهار الجليدية في العالم في طريقها إلى الزوال بحلول نهاية القرن (عام 2100) في ظل الاتجاهات الحالية لتغير المناخ.

إقرأ المزيد
"ناسا" تنشر صورة للأرض في إطار مهمة جديدة

وعملت الدراسة التي نشرت اليوم الخميس في مجلة "ساينس" على إجراء تحليل لجميع الأنهار الجليدية في العالم والتي يبلغ عددها 215 ألف نهر جليدي.

وتوقعت الدراسة أن هذه الأنهار تذوب بشكل أسرع مما كان يعتقد العلماء، لكن مدى سرعة ذوبانها يعتمد على مقدار ارتفاع درجة حرارة الكوكب، موضحة أنه لم يعد بالإمكان التحرك لإنقاذ العديد من الأنهار الجليدية الصغيرة، لأن الأوان قد فات بالفعل.

كما توقعت الدراسة الجديدة أن يتسبب الاحتباس الحراري العالمي في ذوبان ما بين 38 و64 تريليون طن متري من الجليد من الآن وحتى نهاية القرن، ما يعني إضافة 3.5 إلى 6.5 بوصة إلى مستويات سطح البحر.

المصدر: "أ ب"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا