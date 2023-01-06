دراسة تتوقع مصير الأنهار الجليدية في العالم

خلصت دراسة علمية جديدة إلى أن ثلثي الأنهار الجليدية في العالم في طريقها إلى الزوال بحلول نهاية القرن (عام 2100) في ظل الاتجاهات الحالية لتغير المناخ.

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وعملت الدراسة التي نشرت اليوم الخميس في مجلة "ساينس" على إجراء تحليل لجميع الأنهار الجليدية في العالم والتي يبلغ عددها 215 ألف نهر جليدي.

وتوقعت الدراسة أن هذه الأنهار تذوب بشكل أسرع مما كان يعتقد العلماء، لكن مدى سرعة ذوبانها يعتمد على مقدار ارتفاع درجة حرارة الكوكب، موضحة أنه لم يعد بالإمكان التحرك لإنقاذ العديد من الأنهار الجليدية الصغيرة، لأن الأوان قد فات بالفعل.

كما توقعت الدراسة الجديدة أن يتسبب الاحتباس الحراري العالمي في ذوبان ما بين 38 و64 تريليون طن متري من الجليد من الآن وحتى نهاية القرن، ما يعني إضافة 3.5 إلى 6.5 بوصة إلى مستويات سطح البحر.

المصدر: "أ ب"