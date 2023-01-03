علماء يثيرون جدلا بزعمهم أننا ربما أخطأنا جميعا بشأن المومياوات المصرية!

يزعم خبراء أن التحنيط ربما لم يكن يهدف أبدا إلى الحفاظ على جثث المصريين القدماء بعد الموت، في تناقض حاد مع الفهم الشائع لهذه الممارسة.

ويقول عدد متزايد من علماء الآثار أن التأثيرات الحافظة للتحنيط كانت على الأرجح عرضية، ويلومون علماء المصريات الحديثين الأوائل لنشر سوء فهم قائم على أدلة قليلة.

وبدلا من ذلك، تقول النظرية، كان الهدف من التحنيط تغيير الأجساد بطريقة لا تعتمد على النظرية الشائعة القائلة بأن الجثث ستُعاد إحيائها في الحياة الآخرة.

وبدلا من ذلك، يقول الخبراء، كان المصريون يعتزمون تحويل فراعنتهم إلى تماثيل وأعمال فنية ذات أهمية دينية.

ويقول علماء المصريات الذين قدموا هذا الرأي إن الفيكتوريين الذين درسوا المومياوات لأول مرة خلصوا إلى أن الحفظ كان الهدف بسبب افتتانهم المروع بالحياة الآخرة.

ويقول علماء المصريات إن الأقنعة الذهبية الموجودة في توابيت أفراد العائلة المالكة ستصبح بعد ذلك نسخا مثالية شبيهة بالإله للمتوفى، وليس صورا نابضة بالحياة.

ويقول كامبل برايس، أمين متحف مانشستر في المملكة المتحدة: "إنه تمييز دقيق، لكنه مهم".

وقال برايس في مقابلة مع Insider: "فكرة عودة الروح إلى الجسد، أو بمعنى ما تنشيط الجسد، لم يتم التعبير عنها بوضوح كما قد تتخيل".

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يتم استكشاف هذا النهج في معرض "المومياوات الذهبية في مصر" القادم، والذي سيفتتح في متحف مانشستر في فبراير. وكتب برايس كتابا مصاحبا لها. وإحدى الحجج لدعم هذه النظرية هي أن مومياوات بعض الطبقات الحاكمة البارزة لا يبدو أنها مهتمة كثيرا بالحفظ.

على سبيل المثال، تم العثور على جثة الملك توت عنخ آمون عالقة في قاع نعشه.

ويشير السجل الأثري إلى أن تماثيل الآلهة كانت تُمسح بالزيوت والعطور. كما أنها كانت تُلف أحيانا، لذا فقد يُعتقد أن الضمادات تمنح نوعا من الألوهية.

ومن خلال وضع الأعضاء في الجرار الكانوبية (الجرار المزينة برؤوس الآلهة) أثناء عملية التحنيط، قد يكون المصريون قد قصدوا إضفاء الروح الإلهية للملك المتوفى، بدلا من إبقائها في متناول اليد في الحياة الآخرة.

ومع ذلك، لا يتفق الجميع على وجوب التخلص من جانب الحفاظ على التحنيط.

وقال ستيفن باكلي، عالم الآثار والكيميائي التحليلي في جامعة يورك، لـ Insider: "كان الحفاظ المادي على الجسد مهما للغاية. ليس هناك شك في ذلك".

تبدو بعض المومياوات بالفعل شبيهة بالتماثيل، مثل توت عنخ آمون وأمنحتب الثالث وإخناتون.

وقال باكلي إن آخرين، مثل تحتمس الثالث، وتحتمس الرابع، وأمنحتب الثاني، والملكة تاي تم تحنيطهم ليبدوا "أشبه بحالة النوم"، ما يوحي باهتمام أكبر بالجسم المادي بالداخل.

وقال إن الصور تضمنت بعض العيوب "ربما حتى تتمكن الروح من التعرف على نفسها وبالتالي يكون لها" منزل "تعود إليه بشكل دوري".

واعترف باكلي بأن التحنيط لا يتعلق فقط بالحفاظ على المومياء، لكنه قال إن استبعاده بالكامل سيكون "إغفالا للنقطة".

وقد يعود الأمر إلى الفيكتوريين وأفكارهم عن الحياة بعد الموت.

وقال برايس: "في كثير من الأحيان ظلت تلك التفسيرات عالقة وتكررت وتكررت. أعتقد أن هناك الكثير من عدم التفكير الذي يتعين القيام به".

المصدر: ساينس ألرت