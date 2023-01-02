العاصمة الروسية في انتظار ارتفاع درجات الحرارة

كشف يفغيني تيشكوفيتس، كبير الخبراء في مركز FOBOS للطقس، ما الذي تنتظره العاصمة الروسية في شهر يناير عام 2023

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ويشير الخبير، إلى أن السنة الجديدة ستبدأ في العاصمة موسكو بطقس قياسي دافئ، لم تشهده منذ خمسة أعوام، حيث أن دفء الأيام الأخيرة من شهر ديسمبر سوف يستمر بسلاسة إلى شهر يناير الممطر ودرجة حرارة 3-5+ درجة مئوية. وهذه درجة قياسية جديدة لم تسجل منذ عام 1973، حيث حينها سجلت درجة حرارة 4.2+ درجة مئوية.

ويضيف، وهذا بالطبع سيساعد على ذوبان الثلوج التي سقطت على المدينة حتى الآن. ويشير إلى أنه وفقا للإحصائيات، تكون درجة الحرارة في أول يوم من أيام شهر يناير دافئة مرة كل ثلاث سنوات.

ووفقا له، من المتوقع أن يكون متوسط درجة الحرارة الشهرية في موسكو أعلى من المعدل بـ 4-5 درجات. وهذه ظاهرة شاذة بالنسبة لمنطقة موسكو. حيث هطول الأمطار لا يتوافق مع احصائيات الأرصاد الجوية. فعادة ما تكون درجات الحرارة في شهر يناير حسب معطيات المناخ المعهودة ليلا 8-13 تحت الصفر، ونهارا 3-8 تحت الصفر، ومعدل هطول الأمطار والثلوج 42 ملم، وارتفاع الكثبان الثلجية 20-33 سم.

المصدر: smotrim.ru