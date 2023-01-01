10 أحافير مذهلة من 2022 "لا تتعلق بالديناصورات "!

عندما يتعلق الأمر بالحفريات، عادة ما تهيمن الديناصورات على عناوين الأخبار. لكن العديد من الاكتشافات الأخرى الأحفورية المذهلة والمهمة علميا كل عام تستحق القدر نفسه من الاحترام.

وعام 2022 لم يكن مختلفا. إليكم بعض الاكتشافات المميزة جدا.

أقدم دماغ متحجر

اكتشفت دودة متحجرة عمرها 525 مليون عام في الصين لديها ما يُرجح أنه أقدم مثال على دماغ تم اكتشافه على الإطلاق.

وينتمي المخلوق القديم المعروف باسم سلسلة Cardiodictyon، إلى فصيلة Lobopodia - وهي مجموعة من أسلاف مفصليات الأرجل المنقرضة التي تعيش في قاع البحر وكانت وفيرة خلال العصر الكمبري (541 مليون إلى 485.4 مليون سنة مضت) .

وتم اكتشاف العينة لأول مرة في عام 1984، لكن الباحثين الأصليين "لم يجرؤوا حتى على النظر إليها على أمل العثور على دماغ". عندما أعاد الفريق الجديد تحليل الحفرية، وجدوا ليس فقط دماغا ولكن أيضا جهازا عصبيا كاملا محفوظا بدقة.

ويمكن أن يحل شكل الدماغ والجهاز العصبي أيضا نقاشا طويل الأمد حول تطور الأدمغة في المفصليات.

سلحفاة تيتانيك 12 قدماً

اكتشف علماء الحفريات نوعا منقرضا لم يسبق له مثيل من السلاحف البحرية العملاقة في إسبانيا. من المحتمل أن يبلغ طول جسم الزاحف الضخم حوالي 12.3 قدما (3.7 مترا) - أي أكثر من ضعف حجم السلاحف البحرية الحديثة - وهو أكبر أنواع السلاحف التي تم اكتشافها على الإطلاق في أوروبا.

تم التعرف على الأنواع الجديدة، التي أطلق عليها الباحثون اسم Leviathanochelys aenigmatica، من أحافير الحوض الكاملة وشظايا القشرة المتحجرة. من المحتمل أن تكون طافت محيطات أوروبا القديمة بين 83.6 مليون و72.1 مليون سنة، خلال العصر الطباشيري (145 مليون إلى 66 مليون سنة مضت).

ضفدع البحر "فخ الموت"

بين ثلاثينيات وخمسينيات القرن الماضي، تم اكتشاف أكثر من 150 ضفدع متحجر في موقع أحفوري في ألمانيا. من الغريب أن جميع الضفادع بدت بصحة جيدة عندما ماتت، ما ترك العلماء في حيرة من أمرهم لمعرفة سبب قتلها.

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وفي دراسة جديدة، اقترح الباحثون أن الضفادع ربما نفقت أثناء ممارسة الجنس تحت الماء. في بعض أنواع الضفادع الحديثة التي تتزاوج في الماء، غالبا ما يحمل الذكور الإناث تحت السطح أثناء صعودها عليها، ما قد يتسبب في غرق الإناث في بعض الأحيان. وتشير السجلات الجيولوجية إلى أن موقع الحفريات كان مستنقعات مستنقعية منذ حوالي 45 مليون سنة عندما يُعتقد أن الضفادع نفقت، ما يشير إلى أن هذه الحيوانات يمكن أن تكون تزاوجت بالطريقة نفسها.

وتتضمن التفسيرات السابقة لانقراض الضفادع المتحجرة التغيرات البيئية الشديدة، مثل الفيضانات أو الجفاف أو نضوب الأكسجين. لكن من خلال عملية الإقصاء، يعتقد باحثو الدراسة أن نظريتهم هي "التفسير الوحيد المنطقي".

آخر الباندا في أوروبا

تم التعرف على نوع لم يسبق له مثيل من الباندا والذي من المحتمل أن يكون الأخير من نوعه الذي يجوب أوروبا بعد أن أعاد الباحثون اكتشاف زوج من الأسنان المتحجرة التي فقدت في أرشيفات متحف في بلغاريا. والأنواع الجديدة، المسماة Agriarctos nikolovi، لديها أسنان أكبر بكثير مما شوهدت في حيوانات الباندا الأوروبية الأخرى، وبالتالي فهي تشبه في الحجم على الأرجح الباندا العملاقة الحية في آسيا.

ومع ذلك، فإن بنية أسنانها تشير إلى أن هذه الأسنان كانت أضعف من أسنان الباندا العملاقة، ما يشير إلى أن A. nikolovi ربما كان لديها نظام غذائي أكثر تنوعا وربما كان يمضغ النباتات اللينة بدلا من الخيزران الصلب.

ويعتقد الباحثون أنه تم القضاء على A. nikolovi في النهاية بسبب تغير المناخ القديم المتطرف.

أسماك القرش الغريبة

اكتشف باحثون في الصين بقايا سمكة شبيهة بسمكة القرش عمرها 439 مليون عام بسمات غير معتادة "تميزها عن أي حيوان فقاري معروف".

وكانت الأنواع المكتشفة حديثا، Fanjingshania renovata، مغطاة بأشواك و"درع عظمي" وهي أقدم حيوان فقاري تم اكتشافه بلا منازع على الإطلاق. وأعاد الفريق بشق الأنفس إنشاء ما كان يمكن أن تبدو عليه السمكة القديمة باستخدام الآلاف من شظايا الهيكل العظمي المتحجر والمقاييس والأسنان.

وتنتمي هذه الأنواع إلى مجموعة من الكائنات الشبيهة بأسماك القرش تُعرف باسم الأكانثوديان، والتي تشترك في أوجه التشابه مع الغضروف والعظمية، وهي الطبقة الفائقة للأسماك العظمية. يعتقد الباحثون أن F. renovata كان وثيق الصلة بسلف مشترك غير مكتشف بين المجموعتين.

إعادة بناء جمجمة السمندل

تلقت الأنواع الغريبة المكتشفة حديثا من السمندل القديم تحولا رقميا بعد أن استخدم الباحثون صور الأشعة السينية لإنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد لجمجمة الحيوان، التي كانت محاصرة في صخرة لأكثر من 50 عاما.

ويعود تاريخ السحلية القديمة، المسمى Mamorerpeton Wakei، إلى حوالي 166 مليون سنة، خلال العصر الجوراسي (201.3 مليون إلى 145 مليون سنة). وبناء على عظامها، من المحتمل أن تكون من الأنواع المائية التي سبحت حول البرك والبحيرات القديمة، تلتهم المخلوقات الأصغر بقوة شفط. والجمجمة المتحجرة ذات الشكل الغريب محاصرة داخل صخرة تم اكتشافها في موقع أحفوري في جزيرة سكاي في اسكتلندا في السبعينيات.

واعتبر علماء الحفريات في ذلك الوقت أنها أقل أهمية من الحفريات الأخرى؛ لم يحاولوا بشق الأنفس حفر أي عظام محتملة من الصخر. ومع ذلك، فإن التقدم في تقنية المسح يعني أن فريقا جديدا من الباحثين يمكنه رؤية ما بداخل الصخرة دون الحاجة إلى كسرها.

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أقدم نبات مزهر

اكتشف باحثون في الصين نباتا متحجرا عمره 164 مليون عام برعم زهرة محفوظ تماما، ما يجعله أقرب مثال لنبات مزهر تم اكتشافه على الإطلاق.

ويبلغ طول الحفرية حوالي 1.7 بوصة (4.2 سم) وعرضها 0.8 بوصة (2 سم). يحتوي على ساق، وغصن مورق، وفاكهة منتفخة، وبرعم زهرة صغير يبلغ حجمه حوالي 3 ملليمترات مربعة.

وحتى الآن، أشارت الأدلة الأحفورية إلى أن النباتات المزهرة لم تظهر حتى العصر الطباشيري، لكن الاكتشاف الجديد دفع بظهور المجموعة بقوة إلى العصر الجوراسي. وتم تسمية الأنواع الجديدة Florigerminis jurassica.

أحافير "التنين" المشوهة

اقترح الباحثون أن مجموعة من الأحافير الغريبة المشوهة في أيرلندا كانت على الأرجح مشوهة عندما اصطدمت القارات القديمة لتشكل القارة العملاقة بانجيا.

وتنتمي الحفريات إلى جنس منقرض من رباعيات الأرجل الصغيرة الشبيهة بالبرمائيات مع قرون تشبه التنين تُعرف باسم Keraterpeton. ويعود تاريخها إلى حوالي 320 مليون سنة وتم اكتشافها لأول مرة في عام 1866. وحتى الآن، افترض العلماء أن الحفريات قد تعرضت للتشوه والتحلل بسبب التربة الحمضية.

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لكن فريقا جديدا من العلماء أعاد تحليل البقايا وجد أن بلورات الفوسفات الصغيرة داخل العظام المشوهة، والمعروفة باسم الأباتيت، تعود إلى حوالي 300 مليون سنة فقط، عندما كانت بانجيا تتشكل. ويعتقد الباحثون أن الأباتيت يأتي من سوائل شديدة الحرارة من قشرة الأرض، والتي ظهرت على السطح أثناء الاصطدام القاري ويمكن أن تكون قد شوهت العظام.

سلحفاة ترانسلفانيا

تم التعرف على نوع لم يسبق له مثيل من السلاحف القديمة من بقايا متحجرة عمرها 70 مليون عام اكتشفت في منطقة ترانسيلفانيا في رومانيا.

والأنواع المكتشفة حديثا، المسماة Dortoka vremiri، هي سلحفاة ذات عنق جانبي، يوجد منها 16 نوعا حيا.

ويرتبط D. vremiri ارتباطا وثيقا بأنواع أخرى من السلاحف المنقرضة ذات العنق الجانبي والتي يعود تاريخها إلى حوالي 57 مليون سنة. ويشير هذا إلى أن الأنواع الجديدة نجت على الأرجح من حدث انقراض نهاية العصر الطباشيري الذي قضى على حوالي 75٪ من جميع أشكال الحياة على الأرض، بما في ذلك الديناصورات غير الطيرية.

ويعتقد الباحثون أن السلاحف عاشت في موائل المياه العذبة في جزيرة قديمة، والتي من المحتمل أن تحميها من أسوأ الأضرار التي سببها سقوط الكويكب قبل 66 مليون سنة.

أسماك محفوظة بدقة

كانت مزرعة في إنجلترا المصدر غير المحتمل لجائزة جوراسية: كنز دفين من أحافير عمرها 183 مليون عام، بما في ذلك الإكثيوصورات والحبار والحشرات، بالإضافة إلى حيوانات قديمة أخرى. لكن العينة البارزة كانت رأس سمكة ثلاثية الأبعاد محفوظة بشكل مذهل.

ويحتوي الرأس، الذي ينتمي إلى سمكة من جنس منقرض من الأسماك ذات الزعانف المعروفة باسم Pachycormus، على عدد من الأنسجة النادرة المتحجرة، مثل المقاييس والأسنان ومحجر العين.

المصدر: لايف ساينس