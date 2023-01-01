شبكة الإنترنت تنشر فيديو أظهر إجلاء مسيّرة من قبل درون روسي آخر

نشرت شبكة الإنترنت مقطع فيديو نادر لعملية إخلاء مسيّرة روسية أسقطها العدو من قبل درون روسي آخر.

وقد أظهر مقطع الفيديو أن مروحية رباعية المراوح اقتربت جوا من "أختها المصابة" وانزلت عليها حبلا بخطاف لتسحبها إلى قاعدتها حيث سيتم إصلاحها أو تفكيكها إلى قطع غيار إذا لم ينجح الإصلاح.

كما أظهر الفيديو أن محاولة أولى لإخلاء المسيّرة من ميدان القتال باءت بالفشل. فاضطرت المروحية الرباعية المراوح أولا إلى جر الدرون المصاب إلى الأرض قبل رفعه ونقله جوا. ثم نجحت في رفعه من محاولة ثانية.

وقال المراسل العسكري، يفغيني ليسيتسين، الذي نشر الفيديو في مدوّنته: "إن الروس لا يتركون الأصدقاء".

المصدر: روسيسكايا غازيتا