القوات البرية الروسية تستخدم في أوكرانيا بنجاح مسيّرات استطلاع صامتة

أفادت وكالة "تاس" الروسية، نقلا عن مصدر لها في وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات البرية الروسية تستخدم بنجاح في أوكرانيا مسيّرات الاستطلاع الصامتة من طراز "تاخيون".

وذلك لاستكشاف المواقع المستورة في جيش نظام كييف.

وحسب المصدر فإن تلك المسيّرات مزوّدة بأجهزة الرؤية الليلية وكاميرات التصوير وأجهزة الفيديو التي تسمح لها باكتشاف حتى منشآت العدو المموّهة بشكل جيد، بما في ذلك في فترة الليل.

إقرأ المزيد

وأشار المصدر إلى أن تلك المسيّرات تستخدمها وحدات القوات البرية الروسية.

يذكر أن درون "تاخيون" التكتيكي الصغير الحجم تم تصميمه كـ"جناح طائر" في شركة "إيج ماش" للأنظمة من دون طيار. ويخصص الدرون لتحقيق الاستطلاع ليلا ونهارا باستخدام التصوير الجوي. كما يمكن استخدامه كجهاز لترحيل إشارات الاتصال. وقد دخلت تلك المسيّرات حيز الخدمة في الجيش الروسي عام 2015.

وبلغ باع جناح الدرون مترين، وزنه عند الإقلاع 7 كيلوغرامات، وسرعته حتى 100 كلم/ساعة، وارتفاع تحليقه 4000 متر، ومدى عمله 40 كلم.

ويمكن أن يبقى الدرون في الجو لمدة ساعتين. ويمكن استخدامه عند درجات حرارة من 30 درجة مئوية تحت الصفر إلى 40 درجة مئوية فوق الصفر. كما يمكن أن يعمل في ظروف الطقس السيئ وسرعة الريح حتى 15 مترا في الثانية.

وتم تزويد الدرون بمحرك كهربائي لا يطلق صوتا مدويا أثناء التحليق في الجو. ويتم إقلاع الدرون بواسطه منجنيق، أما هبوطه فيتحقق بواسطة مظلة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا