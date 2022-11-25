أعلن رئيس مركز الأبحاث في معهد "كورتشاتوف" الروسي، ميخائيل كوفالتشوك أن روسيا لديها أكبر قاعدة بيانات جينية للعنب في العالم.

وحول الموضوع قال كوفالتشوك خلال فعاليات المنتدى الروسي الاول لصناعة النبيذ:"خلال عام واحد تمكن الخبراء في مركزنا من فك رموز السلاسل الجينية لأكثر من 200 نوع من أنواع العنب، ولدينا الآن أكبر قاعدة بيانات جينية للعنب في العالم".

وأضاف "استخدام البيانات الجينية يسمح لنا بإجراء الاختبارات العلمية بسرعة، فعلى سبيل المثال يمكننا أن نعرف إذا كان صنف معين مقاوما للصقيع أم لا، وإن اختبارات الأصناف الجديدة من العنب لم تعد تستغرق 15 عاما كما كان من قبل، لقد أصبحت مدتها أقصر، لكنها تحتاج لعدة سنوات من العمل البحثي".

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وتعقد فعاليات المنتدى الروسي الأول لصناعة النبيذ في العاصمة الروسية موسكو في الفترة ما بين 24 و25 نوفمبر الجاري، وبحضور ممثلين عن الحكومة الروسية وممثلين عن المؤسسات الصناعية والتجارية والمراكز العلمية الروسية، ويناقش المجتمعون في فعاليات المؤتمر قضايا تعزيز جهود سوق النبيذ الروسي وصياغة مستقبل الصناعة المحلية، وقضايا مراقبة جودة النبيذ والتدريب لتحسين هذه الصناعة، وكذلك آفاق تطوير السوق في بيئة اقتصادية وجيوسياسية متغيرة.

المصدر: تاس