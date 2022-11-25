 
مباشر

روسيا لديها أكبر قاعدة بيانات جينية للعنب في العالم

العلوم والتكنولوجيا

روسيا لديها أكبر قاعدة بيانات جينية للعنب في العالم
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u8sn

أعلن رئيس مركز الأبحاث في معهد "كورتشاتوف" الروسي، ميخائيل كوفالتشوك أن روسيا لديها أكبر قاعدة بيانات جينية للعنب في العالم.

وحول الموضوع قال كوفالتشوك خلال فعاليات المنتدى الروسي الاول لصناعة النبيذ:"خلال عام واحد تمكن الخبراء في مركزنا من فك رموز السلاسل الجينية لأكثر من 200 نوع من أنواع العنب، ولدينا الآن أكبر قاعدة بيانات جينية للعنب في العالم".

وأضاف "استخدام البيانات الجينية يسمح لنا بإجراء الاختبارات العلمية بسرعة، فعلى سبيل المثال يمكننا أن نعرف إذا كان صنف معين مقاوما للصقيع أم لا، وإن اختبارات الأصناف الجديدة من العنب لم تعد تستغرق 15 عاما كما كان من قبل، لقد أصبحت مدتها أقصر، لكنها تحتاج لعدة سنوات من العمل البحثي".

إقرأ المزيد
على هامش موسم العنب.. من الممنوعون من تناول تلك العناقيد؟
على هامش موسم العنب.. من الممنوعون من تناول تلك العناقيد؟

وتعقد فعاليات المنتدى الروسي الأول لصناعة النبيذ في العاصمة الروسية موسكو في الفترة ما بين 24 و25 نوفمبر الجاري، وبحضور ممثلين عن الحكومة الروسية وممثلين عن المؤسسات الصناعية والتجارية والمراكز العلمية الروسية، ويناقش المجتمعون في فعاليات المؤتمر قضايا تعزيز جهود سوق النبيذ الروسي وصياغة مستقبل الصناعة المحلية، وقضايا مراقبة جودة النبيذ والتدريب لتحسين هذه الصناعة، وكذلك آفاق تطوير السوق في بيئة اقتصادية وجيوسياسية متغيرة.

المصدر: تاس

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أحد أجمل أهداف مونديال قطر.. هدف برازيلي بطريقة سينمائية بـ"مقصية أكروباتية" (فيديو)