كولومبيا تخطط للحصول على سفن عسكرية جديدة لجيشها

أعلن موقع Infodefensa أن كولومبيا تعمل على مشروع لتزويد جيشها بسفن عسكرية متطورة.

وجاء في منشور على الموقع "اختارت وزارة الدفاع الكولومبية شركة Damen الهولندية كشريك تقني لبرنامج تطوير خمس فرقاطات من الجيل الجديد لصالح سلاح بحريتها، ومن المفترض أن يتم تصنيع هذه الفرقاطات في حوض Cotecmar الكولومبي لبناء السفن".

وتبعا للمنشور فإن "الفرقاطات الكولومبية الجديدة من المفترض أن تكون نسخا معدلة عن فرقاطات Sigma 10514 التي صنع اثنتين منها لصالح إندونيسيا عام 2021، ولكن كولومبيا تسعى لأن تكون كلفة تطوير السفينة الجديدة الواحدة لا تتجاوز الـ 400 مليون دولار، وأن تتمتع هذه السفن بمقدار إزاحة للمياه يتراوح ما بين 2800 و2900 طن".

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن كولومبيا تخطط للحصول على فرقاطاتها الجديدة لتكون سفنا عسكرية متعددة الأغراض قادرة على العمل في مناطق سواحل المحيطين الأطلسي والهادئ، كما تسعى لأن تكون هذه السفن مجهزة بمدافع من عيار 76 ملم، بصواريخ مجنحة أرض-جو، وأن تكون هذه السفن قادرة على قطع ما بين 4000 إلى 7000 ميل بحري في كل مهمة، وأن تكون قادرة على الحركة بسرعة تتراوح ما بين 24 و27 عقدة بحرية.

المصدر: سلاح روسيا