الأرض "تلد" جزيرة جديدة في المحيط الهادئ بعد "مخاض" بركاني تحت الماء

على الرغم من أن عمر الأرض يبلغ 4.543 مليار سنة، إلا أنها لم تنته من تكوين نفسها، ولم تكتمل وهذه المرة "تتحفنا" بجزيرة جديدة كاملة.

وفي 10 سبتمبر، استيقظ بركان خامد تحت الماء في جنوب غرب المحيط الهادئ، بعد 16 عاما من السبات العميق، وبدأ في نضح الحمم البركانية، وفقا لمرصد الأرض التابع لناسا.

The Tonga Geological Services reported that the new island continued to grow through Sept. 20, covering approximately 24,000 square meters (6 acres).https://t.co/3GrKsNRkdh — KXAN News (@KXAN_News) September 25, 2022

ويقع البركان على سلسلة من التلال في قاع البحر تمتد من نيوزيلندا إلى تونغا، والتي تتميز بأعلى كثافة من البراكين تحت الماء في العالم.

وبعد 11 ساعة من اندلاع البركان، ارتفعت جزيرة جديدة فوق سطح الماء، حيث تجمّع الحطام ببطء في الجزيرة الجديدة بالكامل، والتي تضخم حجمها في غضون بضعة أيام.

In the southwest Pacific, a seafloor ridge that stretches from New Zealand to Tonga has the highest density of underwater volcanoes in the world. On Sept.10, one of them—the Home Reef seamount—awoke, giving rise to a new island. https://t.co/1gLtSI47Bfpic.twitter.com/yfWiDiXysr — NASA Earth (@NASAEarth) September 22, 2022

وكوّن بركان Home Reef، وهو بركان تحت الماء في المحيط الهادئ يقع في تونغا جنوب غرب فافاو، الجزيرة الجديدة بإخراج أعمدة من البخار والرماد، وإرسال شظايا الحمم البركانية والصخور وتغيير لون المياه المحيطة.

“An underwater volcanic eruption has pushed an island up from beneath the waves to about 10 metres above sea level in Tonga🇹🇴.

Scientists say the island has grown from 1 acre to about 6 acres in just 5 days following the eruption of the Home Reef Volcano” https://t.co/AQLSQOu78j — Lord Fusitu'a (@LordFusitua) September 21, 2022

An underwater volcanic eruption has pushed an island up from beneath the waves to about 10 metres above sea level in Tonga.



Scientists say the island has grown from one acre to about six acres in just five days following the eruption of Home Reef.https://t.co/BbZsPivnYapic.twitter.com/dUhLp777WP — ABC Pacific (@ABCPacific) September 20, 2022

والتقط جهاز Operational Land Imager-2 (OLI-2)، منظرا طبيعيا للألوان للجزيرة الفتية في 14 سبتمبر، والجهاز عبارة عن مستشعر على متن القمر الصناعي "لاندسات 9".

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ووفقا لوكالة ناسا، تشير الأبحاث السابقة إلى أن أعمدة مياه البحر الحمضية شديدة الحرارة تحتوي على جسيمات وشظايا صخرية بركانية وكبريت.

وقدّر الباحثون في الخدمات الجيولوجية في تونغا مساحة الجزيرة بـ 4000 متر مربع (1 فدان) والارتفاع 10 أمتار (33 قدما) فوق مستوى سطح البحر في 14 سبتمبر.

وبحلول 20 سبتمبر، نمت الجزيرة لتغطي 24000 متر مربع (6 أفدنة).

وقالت الخدمات الجيولوجية في تونغا في تحديث صدر في 20 سبتمبر: "يشكل البركان مخاطر منخفضة على الطيران وسكان فافاو وهاباي. ومع ذلك، يُنصح جميع البحارة بالإبحار لمسافة تزيد عن 4 كيلومترات من Home Reef حتى إشعار آخر".

المصدر: مترو