"ثقب" في الشمس يرسل رياحا عالية السرعة تسبب عاصفة شمسية تضرب الأرض غدا

تضرب رياح شمسية عالية السرعة، المجال المغناطيسي للأرض يوم الأربعاء 3 أغسطس، ما يؤدي إلى عاصفة مغناطيسية أرضية صغيرة من فئة G-1.

وأعلن خبراء الأرصاد في مركز التنبؤ بالطقس الفضائي (SWPC)، التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، عن احتمال حدوث العاصفة الشمسية بعد ملاحظة "مواد غازية تتدفق من ثقب جنوبي في الغلاف الجوي للشمس"، وفقا لموقع spaceweather.com.

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والثقوب الإكليلية هي مناطق في الغلاف الجوي العلوي للشمس حيث يكون الغاز المكهرب لنجمنا (أو البلازما) أكثر برودة وأقل كثافة.

وتتواجد هذه الثقوب الإكليلية في هالة الشمس حيث تمتد خطوط المجال المغناطيسي للشمس إلى الخارج، وبدلا من الالتفاف مرة أخرى على نفسها، تنطلق إلى الخارج في الفضاء. وهذا يمكّن المواد الشمسية من الاندفاع في سيل يسافر بسرعة تصل إلى 1.8 مليون ميل في الساعة (2.9 مليون كيلومتر في الساعة)، وفقا لمتحف العلوم Exploratorium في سان فرانسيسكو.

ويمكن لعاصفة G-1 أن تضعف تقلبات شبكة الطاقة، وتؤثر على الأقمار الصناعية، وربما تشعل الشفق القطبي في مناطق حول القطب الشمالي – حيث يمكن رؤية الألوان الكهربائية في السماء فوق كندا وألاسكا. ومع ذلك، فهي الأضعف من بين خمسة صنفتها الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.

والعاصفة الجيومغناطيسية ناتجة عن ثقب إكليلي في المنطقة الجنوبية الغربية من وجه الشمس يقذف "مادة غازية".

وقال مايك كوك، من مركز عمليات الطقس الفضائي، إن الثقب الإكليلي عزز سرعات الرياح الشمسية عن طريق إطلاق الرياح الشمسية في مجرى مائي. ويشير أيضا إلى أنه من المتوقع أن يتسبب في حدوث حالات G-1، ولكن سيتعين علينا "معرفة ما إذا كان ذلك سيتحقق في غضون 24 إلى 48 ساعة القادمة".

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ويصنف مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي العواصف الهندسية في خمس فئات من G-1، الأضعف، إلى G-5، الأقوى.

وسيكون للفئة التي تم تعيينها لهذا الأسبوع تأثير ضئيل للغاية على الأقمار الصناعية والتقنيات على الأرض.

ومع ذلك، قد يؤدي ذلك إلى إرباك الحيوانات المهاجرة التي تستخدم المجال المغناطيسي للأرض كأداة ملاحية.

ويرجع ذلك إلى أن العواصف المغناطيسية الأرضية تطلق تيارات كهربائية في الغلاف المغناطيسي والأيونوسفير حيث أن المنطقة التي شكلها المجال المغناطيسي للأرض تكون مضغوطة ومضطربة.

ويشار إلى أن هذه العاصفة المرتقبة يوم الأربعاء، تأتي في الوقت الذي تصعد فيه الشمس إلى أكثر مراحلها نشاطا في دورتها الشمسية التي تبلغ 11 عاما تقريبا.

ويذكر أنه هناك أيضا توهج C9.3 أطلق من الشمس يوم الأحد الماضي، حيث أن توهجات الفئة C صغيرة مع القليل من العواقب الملحوظة على الأرض.

ولم ينفجر هذا التوهج على جانب الشمس المواجه للأرض، لكنه انفجر بدرجة كافية ليتم التقاطه بواسطة مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع لناسا، الذي أطلقته الوكالة في عام 2010.

المصدر: ديلي ميل