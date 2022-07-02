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روسيا.. تسجيل أول جهاز للكشف عن الأورام

العلوم والتكنولوجيا

روسيا.. تسجيل أول جهاز للكشف عن الأورام
Gettyimages.ru CHRISTOPH BURGSTEDT/SCIENCE PHOTO LIBRARY
صورة تعبيرية
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أعلنت شركة Oncolinn، عن تسجيلها أول تقنية لتصوير الأورام، ما يسمح باختيار التدخل الجراحي الأمثل في علاج سرطان الثدي والغدد اللمفاوية.

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ويشير المكتب الإعلامي لمؤسسة "سكولكوفو" الروسية، إلى أن "إبرة تحديد الموقع "Target" التي ابتكرتها شركة Oncolinn، سجلت وحصلت على براءة اختراع كأول تقنية روسية لتصوير الأورام، ما يسمح باختيار التدخل الجراحي المثالي لكل حالة، وتقييم الاستجابة المرضية للعلاج. ويمكن أن تحل هذه التقنية محل التقنيات الأجنبية في السوق المحلية وتنافسها في الأسواق العالمية".

ووفقا لرئيسة مشروع "Oncolinn" إيرينا كوليادينا، هذه التقنية مخصصة قبل كل شيء لعلاج سرطان الثدي، حيث سيسمح استخدامها ليس فقط بتحسين النتيجة العلاجية، بل سيؤدي أيضًا إلى تحسين النتيجة الجمالية للعلاج، لأنها تسمح بتصوير المنطقة المصابة بدقة. بالإضافة إلى ذلك، هذه الإبرة مناسبة أيضًا لوضع علامات على الغدد الليمفاوية، ما سيسمح بتدخلات جراحية أقل جذرية، وبالتالي تقليل مخاطر حدوث مضاعفات.

المصدر: tass

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